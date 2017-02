Weltcup-Finale der Voltigierer kehrt zurück nach Dortmund



Voltigier-Elite trifft beim SIGNAL IDUNA Cup erneut in den Westfalenhallen aufeinander Dortmund (VoltigierService). Das FEI Weltcup-Finale der Voltigierer kehrt zurück zum SIGNAL IDUNA Cup nach Dortmund. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr werden die weltbesten Pferdeakrobaten beim Showdown der Winter-Weltmeisterschaft vom 2. bis 5. März 2017 erneut ihre Sieger in den drei Kategorien Damen, Herren und Pas-de-Deux küren.



Nur die besten sechs Damen und Herren sowie die höchstplatzierten vier Doppel-Paarungen der fünf vorangegangenen Qualifikations-Turniere (Madrid, Paris, Salzburg, Mechelen, Leipzig) werden die Reise in die westfälische Metropole – seit jeher eine Hochburg des Voltigiersports – antreten. Dr. Kaspar Funke, Chef der ESCON-Marketing GmbH, freut sich bereits jetzt auf das Event Anfang März. „Das Programm verspricht Großes. Die Prüfungen der Voltigierer wurden auf die Tagesveranstaltung bzw. in die frühen Abendstunden verlegt. So wird ein gelungener Mix aus Spring-, Dressur- und Voltigiersport geboten“, betont der Turnierorganisator. Für ein weiteres Highlight beim SIGNAL IDUNA Cup 2017 sorgt Titelverteidiger Daniel Kaiser. Der amtierende Weltcup-Sieger reist mit seinem „Tra-Volta“ Showteam an. Die Parkour-, Voltigier- und Akrobatik-Truppe gastiert erstmals im Rahmen des Pferdesport-Highlights in den Westfalenhallen – und kündigt mit ihrem neuen Programm eine Weltpremiere an. Gefreut werden darf sich auf eine

weltweit einzigartige Kombination aus Zweitakt-Pferdestärken und Akrobatik.

Das „FEI World Cup Vaulting Final“ beginnt am Donnerstag, 2. März 2017 mit dem Warm-up. Am Freitag (3.03.) findet der erste Durchgang aller Disziplinen statt, am Samstag (4.03.) folgen die Finalrunden der Damen und im Pas-de-Deux. Das Finale der Herren ist für Sonntag (5.03.) geplant. Die Tra-Volta-Show geht am Freitag und Samstag im Abendprogramm über die Bühne. Während der Voltigier-Tage wird für die Fans das galoppierende Holzpferd „Movie“ vom dreimaligen Vize-Weltmeister Gero Meyer präsentiert. Am Samstag um 15 Uhr gibt es eine große Autogrammstunde mit allen Voltigier-Stars im Foyer der Westfalenhalle 2.

Die Teilnehmer



Anna Cavallaro, 31 – ITA. Die Weltcup-Siegerin der Saison 2012/13 (Finale in Braunschweig) und 2013/14 (Bordeaux) könnte in Dortmund ihren dritten Sieg einfahren. Sie ist die einzige Athletin, die den Weltcup mit ihrem Pferd Harley bislang zweimal gewinnen konnte und zudem die einzige Voltigiererin, die an allen bislang ausgetragenen sechs Weltcup-Finals teilgenommen hat. Für die erneute Endrunde in Dortmund qualifizierte sich die Vorjahres-Vierte aus Verona mit zwei Siegen und somit der maximalen Punktzahl (30) bei den Stationen in Madrid und Salzburg sowie Rang vier in Leipzig. Gemeinsam mit ihrem Pferd Monaco Franze und Coach/Longenführer Nelson Vidoni möchte die Weltranglisten-Dritte und Weltcup-Führende in den Westfalenhallen Geschichte schreiben. Sie rangiert punktgleich mit Kristina Boe. Doch in Dortmund starten beide bei Null.

Kristina Boe, 29 – GER. Die Unfall-Chirurgin vom Reit- und Fahrverein Kirchwärder stieg erst auf den letzten beiden Qualifikationsstationen im Weltcup 2016/17 ein – und beeindruckte die internationale Konkurrenz mit zwei souveränen Siegen in Mechelen und Leipzig und damit der ungefährdeten Final-Qualifikation. Mit ihrer „Zombie“-Kür setzt Boe neue Maßstäbe in puncto Risiko: Die meisten ihrer Elemente sind unglaublich frei auf dem Pferd. Boe: „Da gibt es keine Sicherheits-Variante. Ich muss immer voll durchziehen und konzentriert sein.“ Mit der Glanz-Bilanz von 30 Punkten ist die Hamburgerin neben Cavallaro die Top-Favoritin auf den Sieg. Im Vorjahr stand die amtierende Vize-Weltmeisterin sowie CHIO-Aachen-Siegerin auf Platz zwei in der Westfalenhalle. Anno 2017 könnte und will die aktuelle Nummer eins der Welt auch beim Finale

ihrem Platz gerecht werden.

Silvia Stopazzini, 23 – ITA. Der Shooting-Star dieser Weltcup-Saison. Mit den jeweiligen zweiten Plätzen in Salzburg, Mechelen und Leipzig voltigierte die Junioren-Europameisterin aus dem Jahr 2011 mit ihrem Pferd Hot Date Tek konstant auf ganz hohem Niveau und sicherte sich 26 Zähler. Die junge Frau aus Modena musste sich lediglich den beiden Top-Favoritinnen Cavallaro und Boe geschlagen geben. Damit gilt die Weltranglisten-14. und WM-Fünfte von 2016 bei ihrer ersten Finalteilnahme gleich als heiße Anwärterin auf das Podest.

Nadja Büttiker, 22 – SUI. Als jüngste Teilnehmerin geht Nadja Büttiker vom Voltige-Verein Lütisburg aus der Schweiz an den Start. Die Mannschafts-Vize-Europameisterin und Mannschafts- WM-Vierte aus dem Kanton Sankt Gallen machte in diesem Jahr den Sprung von Weltranglisten- Platz 18 auf Nummer 4 perfekt und gewann die 3*-Turniere in Moorsele und Bern. Beim Finale 2016 landete sie auf Rang fünf. In diesem Jahr scheint mit ihrem Pferd Keep Cool und Longenführerin und Meister-Trainerin Monika Winkler-Bischofberger vielleicht alles – zumindest aber sehr viel – möglich. Den Grundstein für die Qualifikation legte die WM-Sechste von Le Mans 2016 mit Platz zwei im Weltcup von Madrid sowie den dritten Rängen in Salzburg und Leipzig.



Janika Derks, 26 – GER. Die Top-Athletin vom RSV Neuss-Grimlinghausen nahm in der Saison 2016/17 erstmals am Weltcup teil – und qualifizierte sich sogleich für das Weltcup-Finale. Mit einem Sieg in Paris und Platz sechs in Mechelen schaffte es die Physiotherapeutin punktgleich mit Pascale Wagner (beide 22 Zähler) knapp in den Showdown der Top 6 – und war darüber selbst etwas überrascht. Mit dem Team aus Neuss (u.a. WM-Titel 2014 und EM-Titel 2015) hat Derks alles erreicht, was es im Mannschafts-Voltigieren zu erreichen gibt. Im Pas-de-Deux voltigierte sie 2016 zum Vize-WM-Titel. In der Weltrangliste steht die Dormagenerin sowohl im Doppel als auch als Einzelathletin auf Rang zwei. Gemeinsam mit ihrer Trainerin Jessica Lichtenberg zählt die WMVierte bei jedem Auftritt zu den Favoriten. 2016 konnte sie ihr enormes Potenzial zwar noch nicht bei jedem Wettkampf unter Beweis stellen. Für die Ausnhame-Voltigiererin ist aber definitiv alles möglich.

Pascale Wagner, 29 – SUI. Die Fitness-Trainerin aus Bern startet in Dortmund bei ihrem dritten Weltcup-Finale. 2013 landete die Weltranglisten-15. in Braunschweig auf Platz 6, 2014 in Bordeaux

folgte Rang vier. Für die 2017er-Auflage des Showdowns qualifizierte sich die Schweizerin – im Übrigen Lebensgefährtin des Franzosen Clément Taillez (ebenfalls für Dortmund qualifiziert) – mit einem zweiten Platz beim Weltcup in Paris und Platz fünf in Mechelen. Im Angesicht der enorm starken Konkurrenz startet Wagner als leichte Außenseiterin, kann aber an guten Tagen vor allem mit ihrer enormen Dynamik und Ausdrucksstärke überzeugen und für eine Überraschung sorgen.



Lukas Heppler, 24 – SUI. Er war die Überraschung des Weltcup-Winters: Lukas Heppler vom Nationalen Pferdezentrum Bern gewann gleich zum Auftakt die Station in Madrid, reiste einen Tag später nach Paris und machte dort mit Platz zwei seine Finalteilnahme quasi innerhalb von nur wenigen Stunden perfekt. Hinzu kam schließlich ein weiterer Sieg in Salzburg, wo der Schweizer sogar Favorit Jannis Drewell hinter sich lassen und damit ein deutliches Ausrufezeichen setzen konnte. Der Weltranglisten-Fünfte und Führende des Weltcup-Rankings (Maximalpunktzahl 30) landete beim Weltcupfinale 2014 in Bordeux bereits einmal auf dem Podest (Rang drei). 2015 kam in Graz für den BWL-Studenten Platz vier hinzu. In Dortmund schaffte der Cheforganisator des internationalen 3*-Turniers von Bern im Vorjahr Rang fünf.



Jannik Heiland, 24 – GER. Der Ingenieur aus Hamburg – der auf den großen Pferde-Galas als einer der „Brüsewitz-Brüder“ bekannt ist – verpasste im internen Kampf der deutschen Herren 2016 zwar knapp die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Le Mans, knüpfte aber im Winter nahtlos und noch überzeugender an seine starken Sommer-Leistungen an. Der Weltranglisten-Elfte sammelte im Laufe der Qualifikations-Stationen starke 28 Punkte. Nur Lukas Heppler schaffte mehr (30). Nach Platz zwei in Madrid folgte ein glorreicher und richtungsweisender Sieg in Mechelen, bei dem er sogar Deutschlands Nummer eins, Jannis Drewell, bezwang. Beim Abschluss in Leipzig folgte ein zweiter Platz. Alle diese Top-Ergebnisse fuhr Heiland mit unterschiedlichen Pferden einund bewies damit eine beeindruckende Flexibilität. Bei seinem ersten Weltcup-Finale in Dortmund gilt Heiland bereits als einer der Favoriten auf den Sieg.



Daniel Kaiser, 30 – GER. Der Titelverteidiger kommt vom Landesverband Sachsen. 2016 überraschte der Sportfotograf und internationale Voltigiertrainer aus Delitzsch mit der Premiere seiner „Houdini“-Kür, mit der er sogar den haushohen Favoriten Jannis Drewell bezwang. In dieser Weltcup-Saison startete der Weltranglisten-Dritte mit Platz drei in Madrid ins Rennen um die Dortmund-Tickets. Für den WM-Vierten folgten zwei vierte Plätze in Salzburg und Mechelen, ehe er sich beim „Heimspiel“ in Leipzig mit einem Sieg auf Platz drei des Weltcup-Rankings (26 Punkte) vorarbeitete und damit endgültig die Fahrkarte für den SIGNAL IDUNA Cup löste. Daniel Kaiser wird in Dortmund nicht nur als Athlet an den Start gehen, sondern zudem mit seiner Showgruppe Tra-Volta (eine weltweit einmalige Kombination aus Voltigieren, Parkour, motorisierten Pferdestärken und Akrobatik) die Premiere ihres neuen Programms präsentieren (Freitag und Samstag jeweils abends).

Jannis Drewell, 25 – GER. Europameister, Deutscher Meister, Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2016 in Le Mans, Weltranglisten-Führender – Jannis Drewell aus dem nordrhein-westfälischen Gütersloh ist aktuell der erfolgreichste Voltigierer der Welt. Seinen Startplatz für das Weltcup-Finale in Dortmund eroberte der Bundeswehr-Sportsoldat mit zwei zweiten Plätzen in Salzburg und Mechelen – macht summa summarum 26 Zähler. Der gelernte Tischler gilt als einer der Favoriten auf den Sieg. Im Vorjahr stand er nach dem letzten Auftritt mit seiner „Mönch-Kür“ auf dem Rücken von Schimmel Diabolus auf Platz zwei. Mit seinem neuen Thema „Sherlock Holmes“ siegte er bereits bei den internationalen Wettkämpfen in Ebreichsdorf und Krumke. Nun sollen ihn die britisch-charmante Choreografie sowie Simone Drewell – Mutter,Longenführerin und Managerin in Personalunion – zu seinem ersten Weltcup-Gesamtsiegverhelfen.



Clément Taillez, 26 – FRA. Die französischen Farben werden in diesem Finale nur von Clément Taillez vertreten (denn Landsmann Vincent Haennel – Vize-Weltmeister und Weltcup-Dritter von 2016 – konnte in diesem Jahr nicht genügend Punkte einfahren). Umso souveräner zeigte sich Taillez. Der Sportstudent aus Straßburg beeindruckte die internationale Voltigierszene gleich zum Weltcup-Auftakt in Paris mit einem deutlichen Triumph. Mit Rang drei in Mechelen kam der Weltranglisten-Neunte schließlich – ebenso wie Kaiser und Drewell – auf 26 Punkte und löste somit das Ticket für Dortmund. Der Sechste der WM von Le Mans 2016 gewann im vergangenen Jahr das internationale Turnier in Buenos Aires und will nach dem vierten Rang beim Weltcup-Finale 2016 bei seiner zweiten Final-Teilnahme nun auch auf das Podest.

Balázs Bence, 21 – HUN. Der jüngste Teilnehmer des Herren-Finals kommt aus Ungarn. Der Junioren-Europameister von 2014 beim Championat auf der heimischen Anlage in Kaposvár startete mit dem dritten Platz in Paris in die Winter-Saison und schaffte es im Anschluss auch in der Salzburg-Arena auf Podestplatz Nummer drei. Damit sammelte der Weltranglisten-Achte 22 Punkte, was ihm die Teilnahme in Dortmund bescherte und damit sein erstes Weltcup-Finale.

Silvia Stopazzini, 23 & Lorenzo Lupacchini, 21 – ITA. Silvia Stopazzini ist die bislang erste und einzige Athletin in der Geschichte des FEI Weltcups, die bei einem Finale in zwei Disziplinen antreten wird. Im Einzel der Damen ist die junge Frau aus Modena nach drei zweiten Plätzen bei den Qualifikationen für ihre erste Teilnahme an einem Weltcup-Finale mehr als nur ein Geheimtipp auf einen Podestplatz. Im Pas-de-Deux geht die Junioren-Europameisterin aus dem Jahr 2011 sogar als Favoritin an den Start. Gemeinsam mit Pferd Rosenstolz und Partner Lorenzo Lupacchini turnte sie eine beeindruckende Winter-Bilanz. Das italienische Spitzen-Duo – derzeit Platz sieben der Weltrangliste – startete in Salzburg mit einem Sieg in den Weltcup und wiederholte den obersten Podestplatz anschließend in Mechelen. Damit katapultierten sich die Südeuropäer, die bei der WM 2016 in le Mans Platz vier erreichten, mit der maximalen Punktzahl (30) auf Rang eins des Weltcup-Rankings. In Leipzig folgte Rang zwei – wobei die Weltcup-Führenden dort nach

einem verpatzten ersten Durchgang in der zweiten Runde mit ihrer Kür zum Thema „Le Petit Prince“ (Der kleine Prinz nach dem Buch von Antoine de Saint-Exupéry) gewannen. Lupacchini – 13. der Herren-Weltrangliste – hat bereits gute Erinnerungen an Dortmund. Gemeinsam mit seiner vorherigen Pas-de-Deux-Partnerin Erika di Forti stand er beim Finale anno 2016 auf Platz zwei. Nun könnte es für den jungen Mann vom Lino Zanussi Riding Club aus Pordenone sogar für Gold reichen. Das Duell an der Spitze war nie zuvor so spannend wie in diesem Jahr.

Theresa-Sophie Bresch, 24 & Torben Jacobs, 25 – GER. Das deutsche Paar gehört zu den Favoriten für das diesjährige FEI Weltcup-Finale in Dortmund. Torben Jacobs stammt ursprünglich aus dem niedersächsischen Ganderkesee, Theresa-Sophie Bresch aus dem badenwürttembergischen Tübingen. Gemeinsam trainiert das Paar beim VV Köln-Dünnwald im Rheinland. Die amtierenden deutschen Meister sicherten sich in dieser Konstellation 2011 bei der Europameisterschaft in Le Mans die Goldmedaille. Im Anschluss trennten sich die Wege. Vor allem Medizinstudent Torben Jacobs eroberte mit seiner Doppel-Partnerin Pia Engelberty die große Bühne des Doppel-Voltigierens. Das Duo sicherte sich jeweils Silber bei den Weltreiterspielen in der Normandie 2014 und bei der Europameisterschaft 2015 in Aachen. Beim Weltcup-Finale im Vorjahr beendete Engelberty schließlich mit einem grandiosen Sieg ihre Karriere. Nun steht Jacobs mit Bresch erneut im Finale – und möchte mit der jungen Frau vom PSV Roseck-Unterjesingen

seinen Titel verteidigen. Im Laufe der Qualifikations-Etappen sammelten die Deutschen mit dem zweiten Platz in Salzburg und einem Sieg in Leipzig insgesamt 28 Zähler – das reicht für Rang zwei des Weltcup-Rankings. In der Saison 2016 hatten sich die Bundeskader im internen deutschen Wettstreit um die WM-Tickets nach einem Sieg beim CVI in Bern mit Platz fünf beim CHIO in Aachen nicht durchsetzen können und rangieren in der Weltrangliste aktuell nur auf Platz 10. Dass das Paar aber definitiv zur obersten Weltspitze gehört, bewiesen sie in den vergangenen Wochen auf den Qualifikations-Etappen des Weltcups, bei denen sie immer mehr zu ihrer ursprünglichen Harmonie fanden.



Zoe Maruccio, 22 & Syra Schmid, 18 – SUI. Die Farben der Schweiz werden von Zoe Maruccio und Syra Schmid vertreten. Letztere ist mit 18 Jahren die jüngste Teilnehmerin aller diesjährigen Weltcup-Qualifikanten. Das Gespann ist zum ersten Mal beim Weltcup-Finale dabei und geht mit Außenseiter-Chancen ins Rennen. Die Dritten des Weltcup-Rankings rangieren nach der Sommersaison 2016 auf einem ganz starken fünften Platz der Weltrangliste. Bei den globalen Titelkämpfen in Le Mans freute sich das Pas-de-Deux mit Longenführer und Trainer Michael Heuer über Platz sechs. In der Saison 2016 standen die Damen zudem beim internationalen 3*-Turnier im französischen Saumur auf dem obersten Podest. Für das Weltcup-Finale in Dortmund qualifizierten sie sich mit Platz zwei in Paris und Rang drei in Salzburg. Hinzu kam Platz vier in Leipzig.



Jolina Ossenberg-Engels, 20 & Timo Gerdes, 21 – GER. Es wird erneut ein Heimspiel für die Westfalen vom Reitverein Altena: Jolina Ossenberg-Engels und Timo Gerdes sammelten im Verlauf der Weltcup-Qualifikationen mit Platz zwei in Mechelen und Rang drei in Leipzig insgesamt 24 Punkte. Damit rangieren die Lokalmatadoren punktgleich mit den auf Platz drei liegenden Schweizern Zoe Maruccio und Syra Schmid und dürfen als zweite deutsche Vertretung beim Showdown der weltbesten Pas-de-Deux in den Zirkel der Westfalenhalle einlaufen. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserten sich die Vorjahres-Vierten mit ihrem Pferd Dragoner OE und Longenführerin Claudia Döller-Ossenberg-Engels vom achten auf den vierten Platz der Weltrangliste. Die Psychologie-Studentin und der angehende Sport- und Gymnastiklehrer aus dem Kreis Arnsberg landeten bei der Weltmeisterschaft 2016 im französischen Le Mans auf Platz sieben. Hinzu kamen die Siege beim internationalen 3*-Turnier im sachsen-anhaltinischen Krumke sowie Platz eins beim legendären Masterclass-Pfingstturnier im Biebricher Schlosspark in Wiesbaden.

Zahlen & Fakten



Der SIGNAL IDUNA Cup in Dortmund 2017 ist Austragunsort des 7. Weltcup-Finals (4. Weltcup- Finals im Pas-de-Deux); Vorjahres-Sieger: Pia Engelberty und Torben Jacobs (GER); Simone Jäiser (SUI), beendete nach Dortmund ihre Karriere; Daniel Kaiser (GER/Delitzsch); erste Weltcup-Saison wurde 2011 mit dem Finale in Leipzig beendet, Siegerin damals: Simone Wiegele vom RSV Neuss-Grimlinghausen (erste und bislang einzige deutsche Titelträgerin), Patric Looser (SUI) – jetzt Trainer und Longenführer im Voltigierverein Köln-Dünnwald; erstes Weltcup-Saison im Pas-de-Deux: 2013/14 mit Finale in Bordeaux – Premieren-Sieg für Jasmin Lindner und Lukas Wacha (AUT); seit dem holten den Titel bei den Herren: Patric Looser 2012, Nicolas Andreani / FRA (2013, 2014 und 2015), Daniel Kaiser / GER (2016); seit dem holten Damen aus vier Nationen den Titel: Joanne Eccles / GBR 2012, Anna Cavallaro / ITA 2013 und 2014, Lisa Wild / AUT 2015, Simone Jäiser / SUI 2016; Pas-de-Deux-Sieg 2015 in Graz / AUT für Gera Grün und Justin van Gerven (GER); Weltcup-Finale wurde bislang dreimal in Deutschland ausgetragen (Leipzig 2011, Braunschweig 2013, Dortmund 2016), zweimal in Bordeuax / FRA (2012 und 2014) und einmal in Graz / AUT

(2015); jeweils sechs Damen und Herren sind für das Finale qualifiziert sowie vier Pas-de-Deux; Damen: Anna Cavallaro und Kristina Boe gewannen jeweils zwei Stationen und holten damit die Maximalpunktzahl (30); Weltcup-Premiere haben Janika Derks und Silvia Stopazzini, nur Anna Cavallaro hat an allen bisherigen Weltcup-Finals teilgenommen, Silvia Stopazzini nimmt als erste Athletin in der Geschichte des Weltcups in zwei Disziplinen (Einzel & Pas-de-Deux) teil.

Herren: auf den fünf Qualifikations-Stationen der Saison 2016/17 gab es vier unterschiedliche Sieger, so viele wie nie zuvor: Clément Taillez, Jannik Heiland und Daniel Kaiser gewannen eine Station, Lukas Heppler sogar zwei – er sicherte sich damit die Maximalpunktzahl (30); Jannis Drewell, der im Vorjahr drei Qualifikations-Stationen gewonnen hatte, verbuchte in diesem Winter keinen Sieg; Weltcup-Final-Premiere haben der Ungar Balázs Bence und Jannik Heiland; die meisten Finalteilnahmen der aktiven Konkurrenz bestritt bislang Lukas Heppler (5), er wird in Dortmund bei seinem sechsten Finale in Folge antreten, der nicht mehr aktive Franzose Nicolas Andreani verbucht fünf Finals; Pas-de-Deux: aus den Teilnehmern des Finals von 2016 sind nur die Lokalmatadoren Ossenberg-Engels / Gerdes in dieser Konstellation erneut am Start;

insgesamt waren 10 Athleten (von 19) aus allen drei Kategorien (Damen, Herren, Pas-de-Deux) schon 2016 dabei; jüngste Athletin startet im Pas-de-Deux: Syra Schmid (SUI/18); die meisten Weltcup-Siege in allen Disziplinen konnte bislang Deutschland einfahren (4), gefolgt von Frankreich und Schweiz (jeweils 3), Italien und Österreich (jeweils 2) und Großbritannien (1).

Quelle:

Pressemappe Signal Iduna Cup 2017