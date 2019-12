AMADEUS HORSE INDOORS 2019 Tag 04

Weltcupsieg für Isabell Werth, Vici Max-Theurer wird Dritte

Sie kam, sah und siegte! Weltcupsieg für Isabell Werth und Emilio in Salzburg. © Daniel Kaiser

Internationale Dressurreiter von Weltformat, voll besetzte Zuschauertribünen und großartige Stimmung: Das war der fünfte FEI World Cup™ Dressage presented by Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co KG in Salzburg. Im Rahmen der 14. Amadeus Horse Indoors fand zum fünften Mal eine Etappe der hochkarätigen Serie auf österreichischem Boden statt. Die Besten der Besten traten gegeneinander an, um wertvolle Punkte zu sammeln auf dem Weg zum Weltcupfinale in Las Vegas im April 2020, und die Siegerin hieß – genau wie bei der Salzburger Weltcup Premiere im Jahr 2015 - Isabell Werth (GER).

In der publikumswirksamen Musikkür tanzte der 13-jährige Westfale Emilio (Ehrenpreis x Cacir AA) unter der unangefochtenen Nummer eins der Dressurwelt, der 6-fachen Olympiasiegerin, 9-fachen Welt- und 20-fachen Europameisterin Isabell Werth, zum Sieg. Bereits im Weltcup Grand Prix am Samstag hatten vier der fünf Richter Isabell und Emilio auf Rang eins gesehen und auch heute überzeugten die beiden auf ganzer Linie und erhielten großartige 85,905%. Die höchste Kürwertung in der Geschichte des Dressur Weltcups in Salzburg

„Ich bin sehr zufrieden mit Emilio, er hat sich nur einmal ganz kurz erschreckt, hat aber sonst hier in Salzburg sehr sichere und souveräne Runden gezeigt. Auch Madeleine geht es gut und damit ist am Ende alles gut ausgegangen. Ich wünsche allen eine gute Heimreise und hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Gratulation an den Veranstalter zu diesem tollen Event für die ganze Familie“, resümierte Isabell Werth zufrieden.

Zweiter wurde die Nummer 18 der Welt Benjamin Werndl (GER) mit seinem 15-jährigen Westfalen Daily Mirror (Damon Hill x Florestan I). Der Vorjahressieger vom Team Gut Aubenhausen erritt in Salzburg seinen persönlichen Weltcup-bestscore von 84,705%. Da Isabell Werth als Weltcupfinalsiegerin bereits für das Finale in Las Vegas vorqualifiziert ist, scheint sie in der Wertung nicht auf und Benjamin Werndl führt nach fünf Runden Ich die Zwischenwertung 2019/2020 mit insgesamt 63 Punkten an. „Salzburg fühlt sich ein bisschen an wie ein Heimturnier, wir haben ja nur eine Fahrzeit von 50 Minuten hierher“, erzählte Werndl bei der Pressekonferenz nach der Kür. Sein erfreutes statement, dass er sehr froh sei, so nah an Isabell herangekommen sein, quittierte diese mit einem trockenen „Solange es so bleibt“.

Auf Platz drei stand Victoria Max-Theurer (OÖ) für Österreich. Die 13-fache Staatsmeisterin hatte den 11-jährigen Breitling W-Sohn Benaglio mit nach Salzburg gebracht und erstmals mit dem Fuchswallach die 78%-Marke geknackt. Exakt 78,525% waren das hervorragende Ergebnis mit dem sich Vici sehr zufrieden zeigte: “Ich bin wirklich überglücklich. Ich habe nicht an ein Top 3 – Ergebnis geglaubt, aber Benaglio und Rocky (Anm: Mit Nachwuchspferd Rockabilly gewann Theurer am Freitag den CDI4* GP Special) haben so einen tollen Job gemacht hier in Salzburg. Ich bin unfassbar stolz auf meine beiden Pferde.“

Marina und Toni Meggle ließen es sich nicht nehmen, ihrer Siegerin und den Platzierten im FEI World Cup™ Dressage presented by Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH&Co KG persönlich zu gratulieren: “Wir sind dankbar für die Möglichkeit, Salzburg zu unterstützen, da wir ja zur Hälfte Salzburger sind. Wir bedanken uns herzlich für die Einladung und möchten bei dieser Gelegenheit, unseren großen Respekt vor der Leistung des Veranstalters zum Ausdruck bringen.“

FEI World Cup™ Dressage Freestyle Salzburg 2015 - 2019

2015 Isabell Werth (GER) – Don Johnson FRH 84.125 %

2016 Dorothee Schneider (GER) - Showtime FRH 85.292%

2017 Dorothee Schneider (GER) - Sammy Davis Jr. 83.415 %

2018 Benjamin Werndl (GER) - Daily Mirror 80.790 %

2019 Isabell Werth (GER) – Emilio 85,905%.

D04 CDI-W FEI Dressage World Cup™ Freestyle

presented by Molkerei Meggle Wasserburg GmbH & CoKG

Int. dressage competition - Grand Prix Freestyle

Emilio - Isabell Werth (GER) 85.905 % Daily Mirror - Benjamin Werndl (GER) 84.705 % Benaglio - Victoria Max-Theurer (AUT/OÖ) 78.525 % Annabelle - Helen Langehanenberg (GER) 78.150 % Sir Donnerhall II OLD - Morgan Barbancon (FRA) 77.605 % Hexagon's Double Dutch - Thamar Zweistra (NED) 76.040 % Eddieni - Patrik Kittel (SWE) 75.860 % Robinvale - Theodora Livanos (GRE) - 74.455 % Fackeltanz Old - Stefan Lehfellner (AUT/OÖ) 73.360 % Esporim - Anna Merveldt (IRL) 73.310 % Fraeulein Auguste MJ - Belinda Weinbauer (AUT/B) 72.750 % Chico - Timna Zach (AUT/ST) 71.795 % Wispering Romance - Francesco Zaza (ITA) 71.720 %

Ergebnislink https://results.hippodata.de/2019/1745/html/en/hippodata/resultlist_D04.html

FEI DRESSAGE WORLD CUP™

Season 2019/2020

Western European League

CURRENT STANDINGS following the 5th leg in SALZBURG (AUT)

1 Benjamin WERNDL GER 63

2 Helen LANGEHANENBERG GER 60

3 Hans Peter MINDERHOUD NED 58

4 Morgan BARBANÇON FRA 50

5 Frederic WANDRES GER 48

5 Jessica VON BREDOW-WERNDL GER 48

7 Patrik KITTEL SWE 43

8 Inna LOGUTENKOVA UKR 35

8 Dorothee SCHNEIDER GER 35

10 Thamar ZWEISTRA NED 29

10 Victoria MAX-THEURER AUT 29

10 Kristy OATLEY AUS 29

13 Natalie OLDFORS SWE 26

14 Uwe SCHWANZ GER 24

14 Rose MATHISEN SWE 24

16 Cathrine DUFOUR DEN 20

16 Charlotte DUJARDIN GBR 20

16 Sascha SCHULZ LUX 20

16 Anna MEULENDIJKS NED 20

20 Juan Antonio JIMENEZ COBO ESP 19

20 Belinda WEINBAUER AUT 19

20 Christian SCHUMACH AUT 19

Zwischenstand im Detail https://results.hippodata.de/2019/1745/docs/fei_dressage_world_cup_wel2019-20_after_salzburg.pdf

Mag. Bettina Breunlich