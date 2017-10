Anzeige

Weltklasse beim 9. Bluegrass Jamboree

Am 21. November startet die 9. Bluegrass Jamboree-Tour. Die 25 Termine umfassende Tour hält vier Top-Bluegrass-Acts aus Nordamerika und Kanada bereit – und bietet ein musikalisches Spektakel der Extraklasse.

Tübingen/München, Oktober 2017 Seit neun Jahren holt Rainer Zellner, Impressario des „Bluegrass Jamboree – Festival of Bluegrass and Americana Music“, die besten und originellsten Bluegrass-Acts aus Nordamerika und Kanada nach Deutschland. Und seit neun Jahren bemerkt Zellner, dass die Resonanz auf die Tour wächst und wächst. „Nicht sprunghaft, aber langsam und stetig“, sagt er, „die Hallen werden immer etwas größer, da eben auch die Nachfrage kontinuierlich steigt.“

Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Zellner auch in diesem Jahr ein Line-Up der musikalischen Extraklasse aufbieten kann. Zum wohl hochwertigsten Bluegrass-Festival-Tourtross – traditionell unterwegs im legendären Banjo-Bus – gehören in diesem Jahr: Lula Wiles, Lonesome Ace Stringband und die Lonely Heartstring Band. „Alle drei Bands sind in ihrem speziellen Segment einzigartig“, sagt Zellner. Er muss es wissen. Schließlich wurde der Bluegrass-Kenner und –Förderer im Jahr 2015 von der EBMA (European Bluesgrass Music Association) zu Europas „Bluegrass Personality of the Year“ ausgezeichnet.

Ohnegleichen ist stets auch das Finale, mit dem jeder Bluegrass Jamboree-Abend zu Ende geht. Denn hier stürmen alle Musiker aller Acts die Bühne – um zu Jammen und um zu zeigen, was Bluegrass so unvergleichlich macht: „Höchste Virtuosität trifft da auf pure Spielfreude und Gefühl“, sagt Zellner, „eine unschlagbare Kombination, die das Publikum stets von den Sitzen reißt.“

Mr. Bluegrass: Impressario Rainer Zellner

Rainer Zellner, 2015 von der European Bluesgrass Music Association (EBMA) zu Europas „Bluegrass Personality of the Year“ ausgezeichnet, sieht Bluegrass als Geburtshelfer des Pop – und dazu als ewig junge Stilrichtung: „Längst hat sich die Bluegrass Music in ihrer nun über siebzigjährigen Geschichte in viele Winkel der Erde verbreitet. Sie entstand in den 40er Jahren in den wilden Hügeln der Appalachen im Südosten der USA aus der Begegnung der Kulturen der neuen Siedler und der Sklaven. Es waren vor allem die Einwanderer aus Irland und Schottland, die ihre Tanzmusik und überlieferten Balladen in den abgelegenen Regionen als Unterhaltung pflegten. Dort begegneten sie der Musik der afrikanischen Sklaven, mit raffinierten komplexeren Rhythmen und Gesängen. Dazu kamen Spirituals und Gospels mit mehrstimmigen Gesangstechniken. Diesen „Soundtrack“ der Region machte Bill Monroe mit seinen Bluegrass Boys – benannt nach dem Bluegrass State Kentucky, wo das Gras als etwas blauer gilt als anderswo – zur Bluegrass Music. Elvis Presley formte daraus Rock’n’Roll und Rockabilly und die Elektrifizierung der Instrumente führte zur Country Music. Damit lagen damals schon die Wurzeln der amerikanisch geprägten heutigen Popmusik vor.“

Das Video mit Original Sound zum Probehören!

Bluegrass Jamboree 2017 Tour Preview:

Vorstellung der Bluegrass Bands:

Trendsetter in der akustischen Roots-Musik: Lula Wiles

Über Lula Wiles

Sound: Americana Harmony. Besetzung: Isa Burke (Gesang, Geige), Eleoanor Buckland (Gesang, Geige), Mali Obomsawin (Kontrabass)

Gi­tar­re, Geige, Kon­tra­bass und drei ele­gant in­ein­an­der ver­schlun­ge­ne Frau­en-​Stim­men – mehr be­darf es nicht, um mit ei­ge­nen Songs die Ame­ri­ca­na- und Folk-Mu­sik­welt im Nor­den der USA auf­zu­mi­schen. Dabei sind sie weit weg von den Ur­sprün­gen der Coun­try-​Mu­sik des Süd­os­tens auf­ge­wach­sen – nicht die Spur eines Hill­bil­ly-​Gens fin­det sich in ihren Bio­gra­phi­en. Luf­tig leicht ver­schmel­zen sie die Über­gän­ge von pro­gres­si­vem städ­ti­schem Songwri­ting, akus­ti­schem Ame­ri­ca­na und ar­chai­scher Ap­pa­la­chen-​Klangäs­teh­tik.

Lula Wiles ge­hö­ren zu den Trend­set­tern, die der­zeit mit akus­ti­scher Roots-​Mu­sik den Main­stream-​Mu­sik­markt un­ter­wan­dern und Mor­gen schon die Stars eines blü­hen­den neuen Sounds sein kön­nen. Die drei Frau­en tra­fen sich zum ers­ten Mal im frü­hen Tee­na­ge­r­al­ter auf Folk-​Fidd­le Camps ihrer Hei­mat im Nord­os­ten der USA. Dort tauch­ten sie in die Kraft der Old­ti­me-​Mu­sik ein und ver­fei­ner­ten in Bos­ton an der Ber­klee School of Music ihr mu­si­ka­li­sches Hand­werk. Über all die­sen Ak­ti­vi­tä­ten stan­den die un­zäh­li­gen Stun­den, in denen sie ihr Mar­ken­zei­chen – die be­rüh­ren­den Ge­sangs­har­mo­ni­en ihrer selbst­ge­schrie­be­nen Songs – ent­wi­ckel­ten. Kon­se­quent er­folg­te 2014 Band-Grün­dung, 2016 das erste Album, und 2017 be­reits die erste Eu­ro­pa­tour mit dem Blu­e­grass Jam­bo­ree - Lula Wiles ist nicht mehr auf­zu­hal­ten!

Raw Oldtime mit Lonesome Ace Stringband

Über Lonesome Ace Stringband

Sound: Pure Oldtime Power. Besetzung: Chris Coole (Banjo), John Showman (Geige), Max Heineman (Kontrabass)

Kraft­vol­le Old­ti­me Music, wie sie selbst im tie­fen Süden der USA nicht bes­ser zu fin­den ist: Die Lo­neso­me Ace String­band aus To­ron­to bringt den Old­ti­me, die ek­sta­ti­sche und rein akus­ti­sche Vor­form der Blu­e­grass Music, ohne Kom­pro­mis­se in die Clubs und Kon­zert­hal­len von heute.

An­ge­feu­ert vom gna­den­los tanz­ba­ren Kon­tra­bass-​Rhyth­mus Max Hei­ne­manns paa­ren sich das au­then­tisch per­kus­si­ve Clawham­mer-​Ban­jo von Chris Coole und die un­wi­der­steh­lich re­lax­te Geige John Show­mans zu einer hin­rei­ßen­den Mi­schung. Hier re­giert mit der Kraft der puren Me­lo­die das, was Folk Music über­all auf der Welt so be­liebt macht: wilde, tran­ce­ar­ti­ge Fidd­le/Banjo Tunes, die selbst dem lahms­ten Tän­zer Beine ma­chen, er­grei­fen­de Songs und drei über­aus ker­ni­ge und vir­tuo­se Typen auf der Bühne, deren Le­bens­er­fah­rung in jeder Note zu spür­en ist. In Ka­na­da sind die „Asse“ längst Le­gen­den, gel­ten vie­len sogar als die wich­tigs­ten Künst­ler ihrer Musik. Das eu­ro­päi­sche Pu­bli­kum be­ju­bel­te sie be­reits beim Blu­e­grass Jam­bo­ree 2013 als Teil der Foggy Hog­town Boys. Nun kom­men die Aces in ihrer „Hard­core“ Va­ri­an­te zu­rück auf die Jamboree-Bühne. Ihr zwei­tes Album ern­te­te übrigens reichlich Lo­bes­hym­nen und wird dem eu­ro­päi­schen Pu­bli­kum ex­klu­siv auf der Jam­bo­ree Tour vor­ge­stellt.

Contemporary Bluegrass – mit Lonely Heartstring Band

Über The Lonelyheart String Band

Sound: Contemporary Bluegrass. Besetzung: George Clements (Gesang, Gitarre), Charles Clements (Kontrabass), Matt Witler (Mandoline), Patrick M’Gonigle (Geige), Gabe Hirschfeld (Banjo).



Es begann alles als ein Party-Spaß: Am Schwarzen Brett am Musik-College in Boston wurden Musiker gesucht, um Beatles-Lieder in Bluegrass-Art auf einem Geburtstag zu spielen. Daraus wurde in wenigen Jahren eine Band, die viele als Boten eines neuen, am Musik-Mainstream orientierten Ablegers der guten alten Bluegrass-Musik sehen. Die fünf Bostoner nehmen die komplette Instrumentierung und Spieltechnik einer traditionellen Bluegrass Band und erweitern sie zu vielschichtigen Harmonien und komplexen Rhythmen. Sie servieren das Ganze mit charts-tauglichem Solo- und Chorgesang – angesiedelt irgendwo zwischen Bill Monroe, den Beatles und den modernen sanften Pop-Folk Boys. Ein verwegener Spagat, der nur unter bestimmten Voraussetuzungen glückt: Jazz und Klassik studieren, in den Scheunen des tiefen Süden die Magie des authentischen Bluegrass aufsaugen und im Tourneebus die aktuellen Pop-Klänge auf dem Smartphone erkunden. Die internationale Bluegrass-Gemeinde verlieh ihnen 2015 den IBMA Momentum Award, das legendäre Rounder-Label (u.a. Alison Krauss) veröffentlichte kürzlich ihr Debutalbum.

Weitere Informationen über alle Bluegrass Jamboree 2017-Termine finden sich unter: http://www.bluegrassjamboree.de/

snapshot Redaktionsbüro

Die Tour:

21.11.: Waldshut-Tiengen, Ali Theater, 20:00 Uhr

VVK: 0775-833200

22.11.: Ravensburg, Zehntscheuer, 20:00 Uhr

VVK: 0751-82800 www.zehtscheuer-ravensburg.de

23.11.: Miltenberg, Beavers, 20:00 Uhr

VVK: 09371-9497-429 www.beaversmilteneberg.de

24.11.: Kerpen, Jahnhalle, 20 Uhr

VVK: 02237-58-323 www.stadt-kerpen.de

25.11.: Stuhr, Gutsscheunene Varrel, 20:00 Uhr

VVK: 0421-363636 www.stuhr.de

26.11.: Magdeburg, Theater Grüne Zitadelle, 19:00 Uhr

27.11.: Dresden, Dreikönigskirche, 20:00 Uhr

www.mzdw.de

28.11.: Schlitz, Schloss Hallenburg, 20:00 Uhr

VVK: 0661-240-230 www.kreuz.com

29.11.: Helmbrechts, Bürgersaal, 20:00 Uhr ***ausverkauft***

www.textilmuseum.de

30.11.: Ulm, Roxy, 20:00 Uhr

VVK: 0731-968620 www.roxy.ulm.de

01.12.: Dreieich, Bürgerhaus Sprendlingen, 20:00 Uhr

VVK: 06103-6000-0

02.12.: Hildesheim, Vier Linden, 20:00 Uhr

VVK: 05121-10683 www.bischofsmuehle.de

04.12.: Dortmund, Domicil, 19:00 Uhr

VVK: 0231-47757985 www.domicil-dortmund.de

05.12.: Bonn, Harmonie, 19:30 Uhr

VVK: 0228-614042 www.harmonie-bonn.de

07.12.: Berlin, Columbia Theater, 20:00 Uhr

http://bit.ly/2xxVHC0

08.12.: Lutherstadt Eisleben, Landesbühne, 19:30 Uhr

VVK: 03475-602070 www.theater-eisleben.de

09.12.: Leipzig, Moritzbastei, 19:00 Uhr

www.trinitymusic.de

10.12.: Roth, Kulturfabrik, 19:00 Uhr

VVK: 09171-848714 www.kulturfabrik.de

11.12.: Hohenems, Löwensaal, 20:00 Uhr

www.loewensaal.at

12.12.: Augsburg, Park Theater Göggingen, 19:30 Uhr

VVK: 0821-9062222 www.parktheater.de

13.12.: Waldkraiburg, Haus der Kultur, 20:00 Uhr

VVK: 08638-95-93-12 www.kultur-waldkraiburg.de

14.12.: München, Freiheizhalle (unterstützt vom Amerikahaus), 20:00Uhr

VVK: 089-54818181 www.clubzwei.de

15.12.: Offenburg, Salmen, 20:00 Uhr

VVK: 0781-822000 www.kulturbuero.offenburg.de

16.12.: Reutlingen, franz k, 20:00 Uhr

VVK: 07121-9090-891 www.franzk.net

Medienpartner: