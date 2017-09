Weltpremiere für ROCK MY HEART in Köln

Produzent Boris Schönfelder, Drehbuchautor Clemente Fernandez-Gil, die Schauspieler Johann von Bülow, Dieter Hallervorden, Lena Klenke, Emilio Sakraya und Michael Lott, Regisseur Hanno Olderdissen, Christoph Liedke (Wild Bunch Germany) und David Kehrl (Wild Bunch Germany) (v.l.n.r.) – Foto: Wild Bunch Germany / Raphael Stötzel

Weltpremiere in Köln: Das gesamte Filmteam von ROCK MY HEART gab sich die Ehre, um ihren ebenso berührenden wie spannenden Kinofilm im Cinedom zu präsentieren. Die Geschichte um die rebellische, herzkranke Jana, den alten Pferdetrainer Paul und das unzähmbare Rennpferd Rock My Heart hielt die Premierengäste im ausverkauften großen Saal des Cinedoms in Atem.

Christoph Liedke, Verleihchef von Wild Bunch Germany freute sich gemeinsam mit den Schauspielern Lena Klenke, Emilio Sakraya, Dieter Hallervorden, Johann von Bülow und Michael Lott sowie Regisseur Hanno Olderdissen, Drehbuchautor Clemente Fernandez-Gil, Christina Bentlage (Film- und Medienstiftung NRW), Claudia Grässel (Redaktion Degeto), Produzent Boris Schönfelder und Ko-Produzent David Kehrl (Wild Bunch Germany) über einen tollen Abend mit großen Emotionen.

Am 27.9. kommt ROCK MY HEART mit einer großen Fan-Premiere nach Berlin, bundesweiter Kinostart ist am 28.9.

Über den Film

Wie lebt man, wenn jeder Herzschlag der letzte sein könnte? Diese Frage begleitet die 17-jährige Jana (Lena Klenke) ständig, denn sie lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Und weil das nicht fair ist, riskiert sie immer wieder Kopf und Kragen. Sie will jeden Augenblick auskosten. Sehr zum Leidwesen ihrer besorgten Eltern (Annette Frier, Michael Lott), die sie zu einer rettenden, aber riskanten Operation überreden wollen. Doch Jana weigert sich.

Als sie dem Vollbluthengst Rock My Heart begegnet, ändert sich für sie alles. Die beiden scheinen wie füreinander gemacht. Das schwarze Pferd ist wie sie: wild, ungezähmt, rebellisch und lässt niemanden an sich heran – außer Jana. Rocks Trainer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) wittert seine Chance: Er überredet Jana mit Rock für ein wichtiges Galopprennen zu trainieren, um mit dem Preisgeld endlich seine Schulden abzubezahlen. Von Janas Krankheit hat er keine Ahnung – und Jana wird ihr Geheimnis bestimmt nicht preisgeben. Nur ihr Freund Sami (Emilio Sakraya) weiß, welches Risiko sie eingeht. Für Jana, Paul und Rock beginnt mit dem Training ein großes Abenteuer: Aufregend, leidenschaftlich – und lebensgefährlich.

ROCK MY HEART erzählt ein einzigartiges und bewegendes Abenteuer dreier Außenseiter: Dem scheinbar unzähmbaren Pferd Rock My Heart, der rebellischen, herzkranken Jana, gespielt von dem wunderbaren Jungtalent Lena Klenke (Fack Ju Göhte, Victoria, „Das letzte Schweigen“) und dem hoch verschuldeten Pferdetrainer Paul, dargestellt von Altstar Dieter Hallervorden (Honig im Kopf, Sein letztes Rennen). Gemeinsam wagen sie einen gefährlichen Ritt, der ihnen wieder neuen Lebensmut gibt. Neben Lena Klenke und Dieter Hallervorden sind in weiteren Rollen des erstklassig besetzten Filmabenteuers Emilio Sakraya (BIBI UND TINA, „Winnetou“), Milan Peschel (SCHLUSSMACHER), Annette Frier („Danni Lowinski“), Michael Lott (SCHMIDTS KATZE) und Anneke Kim Sarnau („Polizeiruf 110“) zu sehen. Regie bei ROCK MY HEART führt Hanno Olderdissen. Das Drehbuch schrieb Clemente Fernandez-Gil.

ROCK MY HEART ist eine Produktion der Neuen Schönhauser Filmproduktion von Boris Schönfelder in Ko-Produktion mit ARD Degeto (Christine Strobl, Redaktion: Claudia Grässel), Senator Film (David Kehrl, Marc Gabizon) und ARRI Media (Antonio Exacoustos), gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin-Brandenburg, Deutscher Filmförderfonds DFFF und FFA.

