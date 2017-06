Weltpremiere im SHOWPALAST MÜNCHEN – EQUILA





München, 28. Juni 2017 - Vor ausgewählten Gästen präsentierte heute Nikolaus Job, CEO APASSIONATA Park, gemeinsam mit seinem Kollegen Jürgen Schröder, CEO APASSIONATA Tour, das Gesamtprojekt in Fröttmaning und das künstlerische Konzept der aktuellen Showproduktion EQUILA. Vor Ort war auch das gesamte, international renommierte Kreativteam und gab einen exklusiven, ersten Einblick in die Showkonzeption. EQUILA feiert am 5. November ihre Weltpremiere im dafür neu gebauten SHOWPALAST MÜNCHEN. "Zum ersten Mal überhaupt zeigen wir faszinierende Reitkunst gepaart mit Akrobatik, Tanz und eigens komponierter Musik als En-Suite-Show in einem dauerhaft bespielten Theater", hebt Nikolaus Job die Besonderheit dieses Projektes hervor. "In den SHOWPALAST MÜNCHEN und die Showproduktion fließen unser gesamtes Wissen und alle Erfahrungen aus 15 Jahren erfolgreichem Tourneegeschäft ein. EQUILA wird durch das Raumkonzept des Theaters und die eingebundene Licht- und Soundtechnologie ganz unmittelbar sein, unsere Besucher befinden sich direkt im Geschehen und werden die Show mit allen Sinnen genießen können.

Willkommen in EQUILA

Die Show nimmt die Zuschauer mit in das sagenumwobene Land EQUILA, in dem Mensch und Pferd in großer Freundschaft und harmonischer Beziehung leben. Nicht zuletzt ist EQUILA auch eine Geschichte über Mut, Leidenschaft und große Herausforderungen, denen sich der junge Helf Phero mit seinem Pferd stellen muss. Hinter der Show steht ein international renommiertes Kreativteam unter der Leitung von Creative Director Brendan Shelper. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Premiere mit Hochdruck. Zum Probenbeginn im September füllt sich der SHOWPALAST MÜNCHEN dann weiter mit Leben, wenn Pferde, Reiter und Künstler einziehen. Die Weltpremiere findet am 5. November statt. Und im Frühjahr 2018 eröffnet auf rund fünf Hektar großen Gelände eine THEMENWELT, in der die Besucher hinter die Kulissen eines erfolgreichen Showbetriebs blicken können. Karten für EQUILA sind bereits im Vorverkauf erhältlich, Tickets gibt es ab 29,90 Euro.

APASSIONATA Park GmbH & Co. KG