Weltumreiter: "Ein großes Dankeschön!"

Erkenntnisse

Positive Zuschriften und Beurteilungen bezüglich meiner Bücher und meines großen Abenteuers "Mit zwei Pferden um die Welt" erhielt ich seit der Rückkehr zum Startpunkt in Deutschland immer wieder.

Damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Schließlich war ich fälschlicherweise davon ausgegangen, genug Pferdeerfahrung zu haben. Dieser Fehler wurde bereits ganz am Anfang offenbar. Aber ein "Zurück" durfte es nicht mehr geben. Nur gut, dass ich geduldige Pferde hatte, die ihre Klugheit und ihre Zuneigung nutzten, mich all jene Dinge zu lehren, die unterwegs für uns alle sooo notwendig werden sollten. Mein großer Dank gebührt also "Panca" und "Puschkin". Sie sind die wahren Helden dieses Abenteuers - ich nur ihr Begleiter, der danach in dem vielbeachteten Buch "Mit zwei Pferden um die Welt" alle Erlebnisse beschrieb. Es soll also gleichsam ein Denkmal für die wichtigsten Kameraden meines Lebens sein und demütig verneige ich mich vor ihnen...

Die positiven Beurteilungen reißen aber nicht ab. Eben erst las ich unter "Rezensionen" bei "Amazon" zwei anonyme Einträge:

"Das Buch war ein Geschenk für einen Pferdehalter. Es kam super gut an, sehr gut und anschaulich geschrieben... Klare Kaufempfehlung!" "schönes Buch nicht nur für Pferdefans. Angenehm geschriebenes Buch mit vielen Eindrücken aus fremden Ländern. Es ist schon erstaunlich, wie weit man ohne besondere Sprachkenntnisse kommt. Hut ab vor so viel Abenteuergeist."

Nachzulesen sind diese Beurteilungen dort, wo man auch meine Bücher bestellen kann:

Das Taschenbuch "Mit zwei Pferden um die Welt", 328 Seiten, Format 230x150 mm, 17,10 €.

Klicke hierzu den Link: https://www.amazon.de/Mit-zwei-Pferden-Welt-viereinhalbjähriges/dp/197697982X/ref=pd_rhf_pe_p_img_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3107ZK16QRXNC854W8G6

Oder als Ebook für 9,99 € unter dem Link:

https://www.amazon.de/Mit-zwei-Pferden-die-Welt-ebook/dp/B008W7Z44A/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

Die Komfortversion in hardcover-Ausführung mit 32 Farbbildern, 361 Seiten, Format DIN-A5, 27,50 €

gibt es beim Autor: manfred@weltumreiter.de

Als Hörbuch zum downloaden: 20,5 Stunden Laufzeit, 9,99 €. Eine ungekürzte Autorenlesung.

Bei "Bookwire.de" und bei allen Hörbuchanbietern:

Buchtitel und Autor angeben: "Mit zwei Pferden um die Welt - Manfred S. Schulze".