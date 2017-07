Weltumreiter Manfred Schulze - sein Bestseller "Mit zwei Pferden um die Welt" nun auch als Hörbuch

Anzeige

NEU für Audio Podcaster:

"Mit zwei Pferden um die Welt"

von Weltumreiter Manfred Schulze

nun endlich auch als Hörbuch:

Hier geht es direkt zum kostenpflichtigen Hörbuch Angebot bei

Claudio.de KLICK

„Mit zwei Pferden um die Welt“

Soll das alles gewesen sein?

Ein Leben voller Arbeit und Streben nach Wohlstand und Reichtum?

Was würde ich davon haben, wenn ich eines Tages auf dem Sterbebett liegen würde?

Reich zu sterben kann doch nicht Sinn des Lebens sein!

Die Welt ist so groß und schön – was sah ich eigentlich bisher von ihr?

Also folgte ich meinem Fernweh und wagte etwas, was noch niemand zuvor tat.

Auf dem Rücken eines Pferdes die Welt zu erleben, ist von besonderer Intensität,

doch auch voller Gefahren und Unwägbarkeiten.

Lesen Sie in dieser Reiseerzählung nach Tagebuch-Aufzeichnungen eines der größten Abenteuer der Neuzeit. Erleben Sie einen einsamen Kampf ums Überleben, gegen Korruption, Willkür und Straßenräuber.

Und erfahren Sie, wie groß die Liebe zwischen Mensch und Pferd werden kann

und wie aus zwei Pferden unterwegs drei werden können…

1505