Wer hat die älteste Eintrittskarte? Ein VIP Ticket Gewinnspiel zur 20. PARTNER PFERD

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017











PRESSEMITTEILUNG

PARTNER PFERD

19. - 22. Januar 2017



Wer hat die älteste Eintrittskarte? –

VIP-Ticket-Gewinnspiel zur 20. PARTNER PFERD







Ein Mal als VIP beim dreifachen Weltcup-Turnier PARTNER PFERD in Leipzig dabei sein und dann auch noch bei der strahlenden Sparkassen Jubiläums-Gala anlässlich der 20. Auflage des Fünf-Sterne-Turniers – das kann mit diesem Gewinnspiel wahr werden. Gesucht wird derjenige mit dem ältesten Ticket zur PARTNER PFERD. Einfach am Turnierdonnerstag (19. Januar 2017) um 18 Uhr mit einem möglichst alten Ticket zum Eingang Ost der Leipziger Messe kommen, dort werden die Tickets gesammelt und das älteste ermittelt. Der Gewinner wird vor Ort bekannt gegeben und erhält für Freitag (20.1.) zwei VIP-Tickets für die glanzvolle Sparkassen Jubiläums-Gala mit Longines FEI World Cup Jumping, der Qualifikation zur Weltcup-Prüfung der Springreiter und derSparkassen-Trophy, die Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner. Dazwischen gibt es eine einzigartige zweistündige Show mit den besten Acts aus der Geschichte der PARTNER PFERD, wie zum BeispielJean-François Pignon, Alizée Froment, den Ukrainian Cossacks, dem Horseman Team, Anne Krügerund einer exklusiven Quadrille mit Hengsten der Landgestüte Prussendorf, Moritzburg und Neustadt/Dosse. Und das alles von exklusiven Plätzen der VIPs!



Veranstalter ist die EN GARDE Marketing GmbH und die Leipziger Messe GmbH. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer folgende Teilnahmebedingungen an: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die eine Original-Eintrittskarte der PARTNER PFERD vorlegen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Familienangehörige von EN GARDE Marketing GmbH und Leipziger Messe GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vor- und Nachnamens sowie Fotoveröffentlichung auf Facebook oder in Publikationen der Veranstaltung selbst. Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden und nicht gegen Bargeld getauscht werden. Teilnehmer/innen die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.



(EquiWords/SySá)



Tickets für die Jubiläumsveranstaltung

Tickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter



Infos zu den Tickets und Bestellung erfolgt über











Leipzig – Zum 20. Jubiläum der PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, geht es nun in die zweite Runde der Jubiläums-Gewinnspielserie. Gesucht wird diesmal die älteste Eintrittskarte zur PARTNER PFERD. Zu gewinnen gibt es zwei VIP-Tickets!Ein Mal als VIP beim dreifachen Weltcup-Turnier PARTNER PFERD in Leipzig dabei sein und dann auch noch bei der strahlenden Sparkassen Jubiläums-Gala anlässlich der 20. Auflage des Fünf-Sterne-Turniers – das kann mit diesem Gewinnspiel wahr werden. Gesucht wird derjenige mit dem ältesten Ticket zur PARTNER PFERD. Einfach am Turnierdonnerstag (19. Januar 2017) um 18 Uhr mit einem möglichst alten Ticket zum Eingang Ost der Leipziger Messe kommen, dort werden die Tickets gesammelt und das älteste ermittelt. Der Gewinner wird vor Ort bekannt gegeben und erhält für Freitag (20.1.) zwei VIP-Tickets für die glanzvolle Sparkassen Jubiläums-Gala mit Longines FEI World Cup Jumping, der Qualifikation zur Weltcup-Prüfung der Springreiter und derSparkassen-Trophy, die Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner. Dazwischen gibt es eine einzigartige zweistündige Show mit den besten Acts aus der Geschichte der PARTNER PFERD, wie zum BeispielJean-François Pignon, Alizée Froment, den Ukrainian Cossacks, dem Horseman Team, Anne Krügerund einer exklusiven Quadrille mit Hengsten der Landgestüte Prussendorf, Moritzburg und Neustadt/Dosse. Und das alles von exklusiven Plätzen der VIPs!Veranstalter ist die EN GARDE Marketing GmbH und die Leipziger Messe GmbH. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer folgende Teilnahmebedingungen an: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die eine Original-Eintrittskarte der PARTNER PFERD vorlegen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Familienangehörige von EN GARDE Marketing GmbH und Leipziger Messe GmbH. Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Vor- und Nachnamens sowie Fotoveröffentlichung auf Facebook oder in Publikationen der Veranstaltung selbst. Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden und nicht gegen Bargeld getauscht werden. Teilnehmer/innen die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.(EquiWords/SySá)Tickets für die JubiläumsveranstaltungTickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter www.partner-pferd.de/ticket , unter der Vorverkaufsnummer (0341) 14 14 14 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.Infos zu den Tickets und Bestellung erfolgt über www.partner-pferd.de

PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017



Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ Jumping

FEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ Vaulting

Ausstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-Gala



Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



Die PARTNER PFERD im Internet:



PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ JumpingFEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ VaultingAusstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-GalaTraditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.Die PARTNER PFERD im Internet: www.partner-pferd.de und www.facebook.com/partnerpferdleipzig

_________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ Anne Krüger verzaubert das Publikum mit Ihren tierischen Schaubildern

Foto: Sportfotos-Lafrentz.de

Dieses Foto können Sie für Ihre Berichterstattung zur Veranstaltung bei Angabe der Fotoquelle honorarfrei nutzen. Das Foto

zum Download



Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.



Pressekontakt:



Ausstellung und Rahmenprogramm

Leipziger Messe GmbH

Patricia Grünzweig

Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig

Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544

E-Mail:



FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show

EN GARDE Marketing GmbH

Kirsten Maier

EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport

I







Leipzig, 28. Dezember 2016 Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.Pressekontakt:Ausstellung und RahmenprogrammLeipziger Messe GmbHPatricia GrünzweigMesse-Allee 1 • 04356 LeipzigTelefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544E-Mail: p.gruenzweig@leipziger-messe.de FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, ShowEN GARDE Marketing GmbHKirsten MaierEquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im ReitsportLeipzig, 28. Dezember 2016