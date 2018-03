Werner Ehinger aus Lützelburg Sieger in der höchsten Klasse

Werner Ehinger, Sieger der S - Prüfung. Foto Jakob Reiter

Spannend ging das Hallenspringturnier, das am Wochenende 2.-4. März beim Reitverein Thierhaupten stattfand, zu Ende. In der Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde ging Werner Ehinger auf Ayscha vom RFC St.G.Lützelburg als Sieger hervor. Die Plätze 2 und 3 belegte Lea-Sophia Gut vom RV Sulmingen. Maximilian Ziegler aus Meitingen belegte die Plätze 4 und 5, gefolgt von Dominik Hieber (RV Augsburg-West), Werner Ehinger, Chantelle Bremer (RFV Donauwörth-Mertingen) und Michael Brunner PSV Mallmersdorf).

Die Tribüne war voll an diesem späten sonnigen Sonntagnachmittag und Spannung lag in der Luft als die Reiter mit ihren Pferden zur letzten Prüfung antraten. Die gesamte Springreiterelite aus dem schwäbischen und bayerischen Raum gab sich ein Stelldichein und kämpfte um gute Platzierungen, was gerade für junge Pferde, selbst für Profis nicht ganz leicht war. Trotzdem ging alles unfallfrei einher und die Pferde konnten erste Turniererfahrungen zur kommenden Saison sammeln. Die Reitanlage Meir sorgte für gute Bedingungen in ihren Hallen und die zahlreichen „Ehrenamtler“ des Vereins und der Reitanlage halfen kräftig bei der Umsetzung der anfallenden Aufgaben zu tun.

Der Ablauf verlief reibungslos und Turnierleiterin Hildegard Steiner freute sich über treue Sponsoren, die mithalfen die Veranstaltung gut auf die Beine zu bringen.

Der Freitag begann am Morgen mit je einer Springpferdeprüfung Kl. A*/A** und Kl. L. Wolfgang Puschak aus Aystetten gewann die A* und A** mit seinen jungen Pferd Dourados. Werner Ehinger aus Lützelburg lag mit Clooney beim A* auf Platz 3 und beim A** auf Platz 2. Bei der Springpferdeprüfung Kl. L ritt Patrick Afflerbach auf den 2. (Duke de Semilly) und dritten Platz (Claire).

Nach der Mittagspause ging es in die Springprüfung Kl. L. Gewonnen wurde diese Prüfung von Michael Brunner vom PSV Mallmersdorf auf Ellena. Julia Remmele vom RTG Offingen folgte auf den Plätzen 2 und 3. Die letzte Prüfung an diesem späten Nachmittag war eine Springprüfung der Kl. M*, die in zwei Abteilungen geritten wurde. In der ersten Abteilung freute sich Dietmar Bschorr auf La Candela vom RTG RH Holzheim über den Sieg. Maximilian Ziegler mit Pomeline folgte auf Platz 2. Chantelle Bremer auf Chelita von der Heimatreitanlage Meir platzierte sich auf dem dritten Platz. In der zweiten Abteilung lag Antonia Schweinesbein mit Theo auf dem ersten und Julia Remmele aus Offingen auf den Plätzen zwei und drei.

Die Themperaturen gingen zur Freude der Reiter und Besucher nach oben. Die erste Springprüfung Kl. A* wurde in der ersten Abteilung von Tina Becher aus Lützelburg, in der zweiten Abteilung von Nora-Lina Frey vom PSV Altomünster-Indersdorf gewonnen. Es folgte eine Springprüfung Kl. L aus der Susanne Rupp vom PSV St.L.Achsheim auf Maitagorry als Siegerin hervorging. Franz Ost vom RFV Donauwörth-Mertingen folgte auf Uparco auf dem 2. Platz.

Viele begeisterte Besucher verfolgten den folgenden Springreiter-Wettbewerb. Die elfjährige Samira Meir vom Reitverein Thierhaupten war mit ihrem Pony Zöthen’s Dali in rasanter Geschwindigkeit unterwegs und machte ihre Sache sehr gut und platzierte sich auf den 5. Platz.

In der vorletzten Prüfung an diesem Samstag einer Springprüfung Kl. M* lag Michael Bogenhauser vom RFV Fischach auf Platz zwei. Werner Ehinger fand sich in der zweiten Abteilung auf dem 4. Platz wieder. Das High Light an diesem Samstag war zum Abschluss eine M** die von Werner Ehinger auf Ayscha gewonnen wurde.

Der Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Erste Frühlingsgefühle konnten aufkommen und beeinflussten die Stimmung von Aktiven und Besuchern maßgeblich.

Die erste Springprüfung Kl. A** brachte das Vereinsmitglied Julia Meyr in der 1. Abteilung als Siegerin auf Naomi und in der 2. Abteilung auf Coco Beach als Zweitplatzierte hervor. Sabrina Grimm vom Reitverein Thierhaupten lag in der zweiten Abteilung auf dem 5. Platz. In der folgenden Prüfung der Kl. L siegte Dietmar Bschorr aus Holzheim auf La Candela. Voll besetzte Tribünen gab es wiederum bei der Stilspringprüfung Kl. E. Vom Reitverein Thierhaupten lag Julia Radke auf Platz 4, gefolgt von Samira Meir, die schneller unterwegs war aber leider beim letzten Sprung eine Stange warf. Gestartet waren in dieser Prüfung auch Kathrin Wiedenmann und Alexandra Stocker.

In der vorletzten Prüfung gewann Chantelle Bremer auf Chelita

vom Heimatstall Thierhaupten die Springprüfung Kl. M*. Zum Abschluss des diesjährigen Hallenspringturniers auf der Reitanlage Meir wurde es bei der Springprüfung Kl. S mit Siegerrunde für das Publikum nochmal spannend. Dicht gedrängt auf den Tribünen applaudierten die Besucher den Gewinnern.

Thierhaupten(hils) 19.03.2018

Hildegard Steiner

Ergebnisse Hallenspringturnier 02.-04.03.2018

1 Springpferdeprüfung Kl. A* -nur Trense erl.-

Wolfgang Puschak (Aystetten/RV Augsburg-West/GER) auf Dourados 2 8.20 Francesca Sharman (München/RV Karlsfeld e.V./GER) auf Chanel 466 8.00 Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Clooney H 7.90

2 Springpferdeprüfung Kl. A** -nur Trense erl.-

Wolfgang Puschak (Aystetten/RV Augsburg-West/GER) auf Dourados 2 8.50 Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Clooney H 8.30 Francesca Sharman (München/RV Karlsfeld e.V./GER) auf Chanel 466 8.20

3 Springprferdeprüfung Kl. L -nur Trense erl.-

Basile Bettendorf (Kranzberg/PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V./LUX) auf Kira Loe 8.50 Patrick Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Duke de Semilly 8.30 Patrick Afflerbach (Königsbrunn/RV Königsbrunn Fohlenhof e.V./GER) auf Claire 178 8.20

4 Springprüfung Kl. L

Michael Brunner (Mallmersdorf/PSV Mallmersdorf/GER) auf Ellena B 0.00 / 55.98 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabel 52 0.00 / 56.05 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabiola 290 0.00 / 57.16

5/1 Springprüfung Kl. M*

Dietmar Bschorr (Holzheim/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf La Candela 2 0.00 / 58.32 Maximilian Ziegler (Meitingen/RV Augsburg-West/GER) auf Pomeline Z 0.00 / 59.51 Chantelle Bremer (Asbach-Bäumenheim/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Chelita 0.00 / 61.63

5/2 Springprüfung Kl. M*

Antonia Schweinesbein (Weißenburg/RSV zur Freiheit Oberhochstatt e.V./GER) auf Theo 124 0.00 / 58.42 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Call me Ilse NH 0.00 / 61.22 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabel 52 0.00 / 63.02

6/1 Springprüfun g Kl. A* m. Idealzeit

Tina Becher (Augsburg/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Florian 552 0.00 / 51.90 Sabrina Alb (Haldenwang/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf Kiara 102 0.00 / 51.26 Waike Seiler (Mönchsdeggingen/RC RH Zoltingen e.V./GER) auf Allgöwers Cinderella 0.00 / 50.81

6/2 Springprüfun g Kl. A* m. Idealzeit

Nora-Lina Frey (Markt Indersdorf/PSV Altomünster-Indersdorf e.V./GER) auf CF Augustine 0.00 / 51.36 Adina Schiemann (Wiedenzhausen/Verein Pffrd. Dachau e.V./GER) auf Camorra 4 0.00 / 51.04 Eva Diesenbacher (Adelsried/RFV Altenmünster Baiershofen e.V./GER) auf Vasco 100 0.00 / 53.66

7 Springprüfung Kl. L -geschlossen-

Susanne Rupp (Gersthofen/PSV St.L. Achsheim e.V./GER) auf Maitagorry 0.00 / 48.66 Franz Ost (Donauwörth/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Uparco 0.00 / 49.55 Marc Maier (Steinheim/RFV Steinheim/GER) auf Let's go 117 0.00 / 49.61

8 Springreiter-WB

Jolie Marie Kühner (Starnberg/RA München e.V./GER) auf Großschwaigs Jade 7.40 Kim Grieg (Graben/Pffrd. Virthahof e.V./GER) auf Sweet Candy 7.30 Milena Petersen De Cima (München/PSG Schweizer Hof e.V./GER) auf Till's Tamino 7.20 Emmi Herber (Weßling/RV Wolfratshausen e.V./GER) auf Stern 98 7.20

9/1 Springprüfung Kl. M*

Selina Höger (Leutershausen/RFV Leutershausen e.V./GER) auf Colisto 0.00 / 52.68 Michael Bogenhauser (Fischach/RFV Fischach e.V./GER) auf Cynema 0.00 / 54.48 Maria Burghart (Guggenberg/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Groovy Girl 2 0.00 / 56.63

9/2 Springprüfung Kl. M*

Selina Höger (Leutershausen/RFV Leutershausen e.V./GER) auf Flintstone V 0.00 / 54.41 Vesna Kralj (Wielenbach/RFV Bad Wörishofen e.V./SLO) auf All About Me 2 0.00 / 55.81 Selina Höger (Leutershausen/RFV Leutershausen e.V./GER) auf Casallcon 0.00 / 60.38

10 Springprüfung Kl. M**

Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Ayscha 13 0.00 / 55.46 Lea-Sophia Gut (Biberach/RV Sulmingen/GER) auf Quiet Passion 0.00 / 56.04 Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Waymea 2 0.00 / 57.42

11/1 Springprüfung Kl. A** -geschlossen- / -A0-

Julia Meyr (Rennertshofen-Bertoldsheim/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Naomi 359 0.00 / 38.53 Theresa Albrecht (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf C'est la vie 162 0.00 / 40.20 Theo jun. Kuch (/) auf Jackie Brown 2 0.00 / 43.33

11/2 Springprüfung Kl. A** -geschlossen- / -A0-

Tanja Hörl (Dillingen/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf Ozana 0.00 / 38.70 Julia Meyr (Rennertshofen-Bertoldsheim/RFV Thierhaupten/Ötz e.V./GER) auf Coco Beach 5 0.00 / 42.22 Nathalie Ulbrich (Solnhofen/RV Treuchtlingen e.V./GER) auf Chacco 22 0.00 / 43.33

12/1 Springprüfung Kl. L

Dietmar Bschorr (Holzheim/RTG RH Holzheim e.V./GER) auf La Candela 2 0.00 / 49.66 Franz Ost (Donauwörth/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Uparco 0.00 / 51.30 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabiola 290 0.00 / 54.08

12/2 Springprüfung Kl. L

Norbert Biehler (Rohrenfels/RTG Holzburg e.V./GER) auf Capitano 78 0.00 / 50.78 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Fabel 52 0.00 / 51.42 Katharina Fischer (Furth im Wald/RFV Furth im Wald .e.V./GER) auf Quantum of Honneur F 0.00 / 54.36

14 Springprüfung Kl. M*

Chantelle Bremer (Asbach-Bäumenheim/RFV Donauwörth-Mertingen e.V./GER) auf Chelita 0.00 / 42.81 Judith Thum (Adelsried/Augsburger PSV e.V./GER) auf Pastella D 0.00 / 44.43 Julia Remmele (Offingen/RTG Offingen e.V./GER) auf Call me Ilse NH 0.00 / 44.74

Springprüfung Kl. S* m,Siegerrunde

Werner Ehinger (Gablingen/RFC St.G. Lützelburg e.V./GER) auf Ayscha 13 *4.00 / 41.28 Lea-Sophia Gut (Biberach/RV Sulmingen/GER) auf Condor 568 *4.00 / 42.31 Lea-Sophia Gut (Biberach/RV Sulmingen/GER) auf Quiet Passion *8.00 / 42.21

