Westernstadt Pullman City Eging am See geht in in die 20. Saison

Howdy Zusammen! Die Westernstadt Pullman City geht in ein paar Wochen in die 20. Saison seit der Einweihung 1997. Mit vielen Highlights, einem umfangreichen Showprogramm mit bekannten und neuen Gesichtern, einigen Umbauten und neuen Attraktionen werden wir das Jubiläumsjahr eröffnen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Pullman City-Team Pullman City feiert 20-jähriges Jubiläum Jede Menge Highlights in der kommenden Saison

Der Saisonstart wird am 7. und 8. April groß mit dem Von Frühjahr bis Spätherbst wird täglich ein vielfältiges, gewaltfreies Showprogramm mit Cowboys, Indianern und freilaufenden Bisons, mit Trickreitern, Messerwerfern, Lassowerfern, Pferde-Trainern und Zauberern gezeigt. Bei Live Country Musik gibt es jede Menge Lagerfeuerromantik zu genießen, und die Event-Highlights an den Wochenenden lassen für Western- und Amerikafans keine Wünsche offen.Dergroß mit dem Frühlingsrendezvous der Trapper und Indianer gefeiert und ist zugleich der Startschuss in die Linedance -Saison. ALLE EVENTS 2017