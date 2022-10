Wie gut kennen uns unsere Tiere?

Unsere Tiere kennen uns besser, als wir glauben!

Egal, ob es Hunde, Katzen oder Pferde sind.

Selbst Nutztiere wie Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine, ja sogar gefiederte Mitbewohner, vom Vogel im Käfig bis zu Hühnern, Enten, Gänsen und Tauben.

Sie beobachten uns sehr genau, erkennen unsere Launen, erfühlen unseren jeweiligen Seelenzustand. Dabei analysieren sie unbewusst unsere Bewegungen, lesen in unseren Augen und Gesichtern.

Ich hatte schon von Kindheit an eine tiefe Zuneigung zu allen unseren Tieren, und das waren viele.

Nur manche Hähne waren mir nicht zugetan. Aber das lag an ihrer angeborenen Pflicht, jeden vertreiben zu müssen, der sich ihrem Hühnerharem zu sehr näherte. Deshalb war es für die Überquerung des Hofes, auf dem unser Federvieh frei umherlaufen durfte nötig, einen Besen als Abwehrwaffe mitzunehmen. Allzu pflichtbewusste Hähne belohnten uns aber alsbald mit einem köstlichen Sonntagsbraten, und endlich durfte der Besen in der Ecke stehen bleiben.

Ich halte meine Erfahrungen mit meinen Pferden als besonders bemerkenswert. Während unserer jahrelangen Abenteuerreise rund um den Erdball, hatte sich zwischen uns eine gegenseitige Zuneigung entwickelt, von der ich noch heute, so viele Jahre danach, zehre. An jedem Tag dieser Wanderung näherten sich unsere Seelen ein wenig weiter an. Und auch danach kamen sie von weit her mit wahren Freudensprüngen herbei galoppiert, wenn sie mich sahen.

Nichts im Leben hat mich je so glücklich sein lassen, als die Zuneigung von Panca, Puschkin und Temujin. Und von Puschkin, der wirklich kein Schmusetier war, lernte ich auf der Ebene der Beziehungen zwischen Mensch und Tier mehr, als von jedem Menschen.

Danke Puschkin! - mein ewiger Freund! - mein Bruder!

Alle Abenteuer während der Erdumrundung mit zwei Pferden-

die manchmal haarsträubend waren,

sind nachzulesen in der umfangreichen Reiseerzählung:

"Mit zwei Pferden um die Welt -

ein viereinhalbjähriges Abenteuer zwischen Verzweiflung und Triumph".

Bezug, Leseprobe und Preis: www.weltumreiter.de - Bücher - DVD.

Direkter Kontakt mit dem Abenteurer und Autor: weltreiter@t-online.de.