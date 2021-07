Wie viele Flüge werden benötigt, um 247 Sportpferde von Lüttich nach Tokio zu transportieren?

Foto: Emirates

FRANKFURT/DUBAI, 22. Juli 2021 – Während sich die Augen von Sportfans auf der ganzen Welt langsam aber sicher nach Tokio richten, macht sich eine Gruppe ganz besonderer Champions auf Emirates SkyCargo-Sonderflügen ebenfalls auf den Weg in die japanische Hauptstadt: Die Frachtdivision der Fluggesellschaft führt aktuell Charterflüge durch, um 247 Pferde von Lüttich, Belgien, nach Tokio zu fliegen. Der erste Flug mit 36 Dressurpferden ist bereits am Flughafen Haneda gelandet.

Während des Fluges sind die Pferde komfortabel in speziell konzipierten Boxen untergebracht. Emirates SkyCargo nutzt insgesamt 131 Pferdeboxen, um die 247 Pferde zu transportieren. Zusätzlich sind auf den insgesamt acht Flügen 59 Pferdepfleger an Bord, die dafür sorgen, dass die Pferde während der Reise von Lüttich nach Haneda mit einen kurzen Zwischenstopp in Dubai gut versorgt, gefüttert und getränkt werden. Insgesamt transportiert Emirates SkyCargo rund 20 Tonnen Bordverpflegung für die Pferde sowie 100 Tonnen Spezialausrüstung.

Emirates hat jahrzehntelange Erfahrung im Transport von Pferden zu internationalen Sportveranstaltungen auf sechs Kontinenten. Die Fluggesellschaft ist außerdem Titelsponsor einer Reihe von prestigeträchtigen globalen Pferderennturnieren und Sponsor von Godolphin, dem weltweit führenden Pferderennstall.

Emirates verfügt über eine Flotte moderner Boeing 777-Frachter und ein geschultes Team, um den Pferden ein komfortables und stressfreies Flugerlebnis zu ermöglichen. Emirates SkyCargo richtet sich nach den Vorschriften der nationalen und internationalen Behörden für den Transport lebender Tiere, einschließlich der IATA Live Animals Regulations (LAR).

Über Emirates SkyCargo:

Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates, transportiert aktuell dringend benötigte medizinische Hilfsgüter und andere Waren auf Linien-, Ad-hoc und Charterflügen zu über 140 Destinationen auf der ganzen Welt. In Deutschland führt Emirates SkyCargo derzeit Frachtflüge von und nach Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München durch und bietet Frachtkapazität auf insgesamt 38 wöchentlichen Vollfrachter- sowie Passagierflügen. An ihrem Frachtterminal Emirates SkyCentral DWC in Dubai-South hat die Fluggesellschaft kürzlich den weltweit ersten Luftfrachtumschlagplatz speziell für COVID-19-Impfstoffe errichtet. Emirates SkyCargo ist Teil der Vaccine Logistics Alliance, die auf Direktive des Vizepräsidenten und Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrschers von Dubai, Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ins Leben gerufen wurde. Sie unterstützt die COVAX-Initiative der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ihr Bestreben, im Jahr 2021 zwei Milliarden Dosen COVID-19-Impfstoffe gerecht zu verteilen. Weitere Informationen unter www.skycargo.com.