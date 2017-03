Wieder da - Lauren Edwards bei der Costa del Sol Equestrian Tour

James Paterson-Robinson aus Australien - hier mit Kastello - nutzt die Costa del Sol Equestrian Tour für die Saisonvorbereitung. (Foto: FS/ Hippodromo Cost del Sol)

(Mijas) Frühlingshafte 17 Grad Lufttemperatur, Mittelmeerklima und perfekte Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Pferden - so ist die Costa del Sol Equestrian Tour in den zweiten Winter Cup des Jahres 2017 gestartet und erneut war es eine Britin, die sich in den Vordergrund schob. Lauren Edwards ist mit ihren Pferden nach dem ersten Winter Cup einfach in Mijas geblieben, um dort weiter zu machen, wo sie vor über einer Woche aufgehört hat - vorne.



Die 22-jährige kommt aus Stockport in der englischen Grafschaft Cheshire und nutzt die Costa del Sol Equestrian Tour intensiv, um sich und ihre Pferde voran zu bringen. Mit dem sechs Jahre alten Breit Star dominierte die Amazone bereits im Februar die Nachwuchspferdetour, jetzt folgte Platz zwei hinter Landsmann Graham Babes mit Ma Fleur JS. Bester deutscher Reiter war Dirk-Heiner Strobel (Klein Offenseth) mit Casallantum auf dem vierten Rang.



Zu den bekanntesten Teilnehmern beim zweiten Wnter Cup 2017 zählt der Australier James Paterson-Robinson. Der 38-jährige, der im niederländischen Putten lebt, gewann in Mijas mit der siebenjährigen Touche d`Allegresse. Paterson-Robinson war 2012 und 2016 bei den Olympischen Spielen und vertrat australische Farben bei den Weltmeisterschaften in Kentucky und in Caen. „Keep it simple“ - halt es einfach - so lautet die Philosophie des Profis, der 2012 der Rolex one to watch war, der bemerkenswersteste Reiter. Grund: Innerhalb von 12 Monaten kletterte er in der Weltrangliste um gleich 190 Plätze weiter nach oben.



Ranglistenpunkte kann sich der Australier auch in Mijas holen, denn der zweite Winter Cup des Jahres 2017 ist als CSI3* ausgeschrieben, in den Großen Preisen geht es um Punkte und um Preisgeld. Allerdings trifft Paterson-Robinson gleich reihenweise auf Kollegen, die genau das auch haben wollen. Zum Beispiel Benjamin Wulschner aus Wendorf, der seinen Spanien-Aufenthalt kurz entschlossen verlängert hat, auf Louise Whitaker (Engand) oder auf Mike Patrick-Leichle aus Schnarup-Thumby und seine Schüler. Bis zum 26. März geht der zweite Winter Cup im andalusischen Mijas im Hippodromo Costa del Sol und lockt Reiterinnen und Reiter aus der ganzen Welt in die Küstenstadt.



Ergebnisübersicht Costa del Sol Equestrian Tour

5 Year Old Horses

1. Graham Babes (England) Ma Fleur JS, 0/38,92

2. Lauren Edwards (England) Breit Star, 0/39,77

3. Miguel Torres Garcia (Spanien) Funky Buddha, 0/42,45

4. Dirk-Heiner Strobel (Klein Offenseth) Cassallantum,

5. Lauren Edwards (England) Carumba, 4/84,79

6. Sebastian Bishop (England) Springsteen, 4/87,26



6 Year Old Horses

1. Cassandre Malherbe (Belgien) Fee van het Cauterhof, 0/36,70

2. Graham Babes (England) Glencoe, 0/38,98

3. Antonia Andersson (Schweden) Clinto T Z, 0/39,77

4. Vincent Elbers (Deutschland) Romeo, 0/40,50

5. Lauren Edwards (England) Kesara, 0/42,82

6. Adrian Whiteway (England) Kimba, 0/43,71



7 Year Old Horses

1. James Paterson-Robinson (Australien) Touche D'Allegresse, 0/42,62

2. Louise Whitaker (England) Special Warrior, 0/43,23

3. Viktor Daem (Belgien) For President, 0/43,79

4. Luciano Segovia (Argentinien) Allegria du val Henry, 0/44,47

5. Samuel Oliva Martinez (Spanien) Casalli, 0/45,09

6. Sean Monaghan (Irland) Dignity, 0/46,53

