Wieder was Neues vom Weltumreiter

Neueste Nachrichten vom Weltumreiter

Wenn die Lücken zwischen meinen Infos ungewohnt groß sind, liegt es daran, dass ich fieberhaft an meiner Zukunft arbeite! Ich bitte dafür um Verständnis.

Die Nachfrage nach Hörbüchern wächst weiter, das spüre ich deutlich. Bisher glaubte ich, dass es genügen würde, meine diesbezüglichen Veröffentlichungen zum download-Verfahren den etablierten Hörbuch-Anbietern zur Verfügung zu stellen.

Doch neuerdings erreichen mich immer häufiger Anfragen nach den verschiedenen Titeln in physischer Form. Vor allem jener auf CD gebrannten. Deshalb bin ich also dabei, sie entsprechend zu bearbeiten, um sie nach und nach anbieten zu können.

Dass der Preis höher ist als jener der download-Version, liegt an der zeitintensiven Erstellung, am verwendeten Material und der Produktion einer attraktiven Verpackung. Schließlich werden auch Hörbücher oft als Geschenk bestellt und sollen also auch das Auge erfreuen.

Ich begann diese Arbeit mit dem Titel "Die Botschaft des alten Schamanen". Sie ist nun abgeschlossen und versandbereit sind:



5 CD-ROM, Format MP3, 2.905 MB, Gesamtlaufzeit 20:29 Stunden.

Preis: 24,50 Euro + Versandkosten 2,50 Euro. Verpackung siehe Bild unten.

Die Gesamtdatei kann auch auf USB-Stick geliefert werden. Der Preis ist identisch.

Der fiktive Abenteuerroman "Die Botschaft des alten Schamanen" entstand aufgrund meiner Erfahrungen und Erlebnisse in der Mongolei - jenes Nomadenland, das mich auf meinem Ritt um den Erdball am meisten beeindruckt hat. Dort begegneten mir nicht nur ein fast ungetrübtes Freiheitserlebnis und bisher nicht gekannte menschliche Warmherzigkeit, sondern auch Mystik und Schamanismus...