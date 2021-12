„Wild West Winter“ – Pullman City öffnet wieder zum 05.Januar 2022

Der Blick auf die Main Street – die Westernstadt erstrahlt auch während dem Wild West Winter im Glanz tausender Lichter. Foto ©Pullman City Bayern

“WILD WEST WINTER” IN PULLMAN CITY

LICHTERGLANZ, SHOWS, SHOPPING, LIVE-MUSIK UND ERLEBNISGASTRONOMIE – EIN

AUSFLUGS- UND URLAUBSTIPP FÜR JEDERMANN.



Schneeflöckchen, Weißröckchen, wa-ann kommst du geschneit? Mit dem diesjährigen „Wild West Winter“ öffnet die Westernstadt ab dem 5. Januar wieder ihre Tore. Das heißt konkret: ab

dem 5. Januar stehen verschiedene Thementage und – Wochenenden auf dem Programm, U\bernachtungen können bereits gebucht werden.

Winterurlaub einmal ganz anders. Winterurlaub in der lebenden Westernstadt Pullman City.



Egal ob Sie einen Urlaub mit der Familie, den Freunden, den Vereins- oder Arbeitskollegen planen oder einfach nur einen Tagesausflug machen möchten. Der Themenpark bietet zum „Wild West Winter“ ein prallgefülltes Programm, bei dem keine Langeweile aufkommt. Die Westernstadt wird von zigtausenden Lichtern erhellt und lässt im Deutsch-Amerikanischen Winter-Wonderland-Stil nicht nur Kinderaugen erstrahlen. Bei einem Spaziergang durch die verschneite Winterlandschaft kann man die Seele baumeln lassen und vom Alltag abschalten. Eine Zeitreise in das Leben der Trapper und Indianer aus längst vergangener Zeit, bietet der

Authentikbereich. Hier leben Hobbyisten in ihren authentisch gebauten Hütten, ohne Strom, ohne fließend Wasser und verkörpern die Zeit um 1870. Als Highlight gilt die einzigartige Lichtershow auf der großen Karl-May-Bühne. Unzählige bunte Lichter erstrahlen im Rhythmus zu stimmungsvoller Musik und setzen die Westernkulisse perfekt in Szene.



Die Shops und Buden mit Handwerkskunst und Leckereien laden zu einem Bummel ein. Im täglich wechselnden Showprogramm zeigen Cowboys- und -girls, Indianer, Can Can-Tänzerinnen und Trickreiter ihr Können. Jede Menge Action für Kids bieten die Abenteuerspielplätze, Fackelwanderungen, Ponyreiten und Kutschfahrten (wetterabhängig). Man begegnet märchenhaften Fabelwesen und lauscht während der Märchenstunde

spannenden Geschichten. Im Big Tipi kann man basteln, tanzen, malen, Spaß haben und vieles mehr. Abends begeistern hochkarätige Live-Bands aus verschiedenen Musikgenres in der Music Hall.

Von Rockabilly, Irish-Folk über Rock bis hin zur Classic Country Music ist alles geboten.

Für einen Gaumenschmaus in vielfältiger Art und Weise sorgt die einzigartige Erlebnisgastronomie der Westernstadt mit ihren Themenrestaurants. Es überzeugt der Black Bison Saloon mit Burgern und Spareribs, die Cantina Mexicana mit leckeren Tortillas und Enchiladas. Das original Steakhouse mit exzellentem, frischen Biofleisch und auch das Südstaatenhaus Scarlett`s bietet mit Spaghetti, Schnitzel und Co. ein kulinarisches Erlebnis für jeden Geschmack. Erleben Sie im neuen Winter der Westernstadt ihr persönliches, einzigartiges Wild-West- Winter-Abenteuer. Termine, Öffnungszeiten und detaillierte Informationen unter

www.pullmancity.de

Öffnungszeiten Wild West Winter:



Freitags ab 15.00 Uhr

Samstags ab 11.30 Uhr

Sonntags ab 11 Uhr



Übersicht Themenwochenenden:



Januar:

05.-06.01. Rauhnachtsbrauch in der Westernstadt

07.-09. 01. Country Weekend

14.-16.01. Rockabilly Weekend

21.-23.01. Rock Weekend

28.-30.01. Country Weekend



Februar:

04.-06.02. Irish Weekend

11.-13.02. History Weekend

18.-20.02. Bikers Weekend

25.02. Country Rock Friday

26.02. Fluch der Piraten

27.02. Familiensonntag – Eintritt frei für Kids



März:

04.-06.03. Trachtentage