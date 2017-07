Wohnung (ortsungebunden) gesucht - Quattro uccelli solletici cercano casa nuova

Vier freundliche Vögel und ihr Mensch suchen:

Wohnung (ortsungebunden) in Deutschland, Österreich, Schweiz oder Italien gesucht:

Wohnmöglichkeit gesucht - vier freundliche Vögel und ihr Mensch suchen ein NEUES HEIM - wir sind örtlich ungebunden - das neue Zuhause darf gerne ländlich oder naturnah liegen, Pferdeumgebung angenehm, auch Mithilfe ist möglich - wer weiß was, hat was oder kennt jemand der was weiß? - dann bitte melden. Zuschriften bitte unter pelzclau@mpmitaly.it

Quattro uccelli solletici cercano casa nuova

Cari amici dei vagabondi d´area,

io, media-consultant/ corrispondete, éta media, sto cercando sia per me stessa, sia per i miei quattro amici penati, una nuova piccola casa o appartamento con giardino, per vivere, ambientarsi e lavorare con la possibilitá d´ogni tanto aprire l´ala. Il nuovo rifugio potrebbe essere situato volentieri anche in zona rurale e naturale (azienda agricola/ agriturismo etc.) volentieri anche in cambio di servizio nel settore turismo/ gastronomia. È Lei magari il proprietario d´un piccolo paradiso del genere o conosce qualcuno che affitta un posto cosi? In questo caso avrei grande piacere di sentirLa o leggere la Sua offerta a piu presto possibile visto il fatto che per richiesta dell´uso proprio sono costretta di trasfermirmi entro la fine d´Agosto.

Grazie mille in anzitutto!