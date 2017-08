Foto: Pixabay/ThomasWolter

Wohnungssuche:

Frau (örtlich ungebunden) sucht ländliche Wohnung,

gerne in Pferde oder Tierumgebung!

Hallo liebe Reiter und Pferdefreunde,



da mein Vermieter die Wohnung in der ich im Moment

lebe für seine Tochter braucht, suche ich für mich und

meine vier gefiederten Mitbewohner dringend nach

einem neuen Wohn- und Lebensmittelpunkt.

Beruflich als Journalistin/Media-Consultant und

Übersetzerin oft viele Stunden an Telefon und Computer

gebunden, wäre es toll, wenn zu dem neuen Zuhause

auch ein kleiner Garten/Wintergarten gehören würde, um

sich bei entsprechendem Wetter gelegentlich ein wenig

zu "erden". Als naturverbundener und tierlieber Mensch,

würde ich mich in einer dörflich, ländlichen Umgebung

sicher wohler fühlen als mitten in der Stadt.

Pferde begleiten mich seit meiner Kindheit. Auch wenn

ich derzeit kein eigenes mehr habe, hat sich doch das

"Pferdevirus" irgendwie chronisch festgefressen, so daß

vielleicht auch ein Nebengebäude auf einem Reiter- oder

Ferienhof eine willkommene Option wäre.

Könnten Sie sich uns vielleicht als Ihre neuen Mieter

vorstellen? Wenn Sie Ihrerseits Fragen haben, mehr über

mich erfahren möchten, dann freue ich mich sehr über

Ihre kurze Nachricht.

info@mpmitaly.it

Wenn es Ihnen lieber ist, Sie sich vielleicht erst einmal

einen persönlichen Eindruck bei einem Gespräch

machen möchten, dann können Sie mich auch gerne

telefonisch unter

01578/7768076

erreichen.



Ich freue mich darauf von Ihnen zu hören!

Claudia