ZAP - Zentralen Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter - Ausblick 2017 + Rückblick

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Pferdefreunde!

Am 29. Juli 2016 fand die Jahreshauptversammlung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter statt. KR Wolfgang Schürrer wollte der Arbeitsgemeinschaft als Obmann nicht mehr zur Verfügung stehen und so durfte ich nach einstimmig erfolgter Wahl die Obmannstelle übernehmen.

Ich danke den Mitgliedsverbänden für das Vertrauen und möchte bei dieser Gelegenheit dem zurückgetretenen Obmann KR Wolfgang Schürrer für seine geleistete Arbeit im Namen aller ein herzliches Dankeschön übermitteln. Herzlichen Glückwunsch auch anlässlich seines siebzigsten Geburtstages.



Sehr viel Arbeit wurde in der Vergangenheit bewältigt, jedoch viel Arbeit liegt noch vor uns. Ich denke hier an die Gewerbeordnungsänderung, wo unser ehrliches Ersuchen an die politischen Vertreter gerichtet ist, hier eine Lösung für 6.000 bis 8.000 kleine und mittlere landwirtschaftliche Einstellbetriebe zu finden. Unsere Bitte geht in Richtung Wirtschaftskammer Österreich mitzuwirken, um die Existenz dieser landwirtschaftlichen Familienbetriebe abzusichern.

Ich danke der österreichischen Pferdewirtschaft (ZAP, „Die Ländlichen“, Österreichischer Pferdesportverband) für die Ausarbeitung eines gemeinsamen Positionspapieres, welches bei vielen Besprechungen und unzähligen Telefonaten als Grundlage dient.

Besonders bedanken möchte ich mich auch beim Vertreter des Lebensministeriums Dr. Johannes Frickh und bei Dr. Anton Reinl von der LKÖ für die tatkräftige Unterstützung unserer Anliegen.



Positiv zu bewerten sind die vielen Pferdeveranstaltungen der einzelnen Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften, welche neben der Qualität der vorgestellten Zuchtprodukte auch organisatorisch nichts an Wünschen übrigließ.

Ich denke hier an die verschiedenen Championate der einzelnen Verbände bis hin zur durchgeführten Noriker-Bundesjungstutenschau, welche gemeinsam mit der österreichischen Meisterschaft Noriker-Einspännerfahren abgehalten wurde.



Ein besonderes Highlight war das AWÖ – Bundeschampionat, welches gemeinsam mit „Den Ländlichen“ in Stadl-Paura abgehalten wurde. Neben den züchterischen und sportlichen Leistungen wäre hier vor allem die Organisation dieser Großveranstaltung positiv zu erwähnen. Hier gilt der Dank dem gesamten Organisationsteam unter der hervorragenden Leitung unseres Geschäftsführers Dipl. Ing. Dr. Leopold Erasimus gemeinsam mit dem Dienstleistungszentrum Stadl-Paura unter der Leitung Ing. Karl Platzer und Ausbildungsleiter Rudolf Krippl.



Im November wurde in der AWÖ ein Generationswechsel vollzogen.

Johannes Mayrhofer übernimmt mit Georg Brötzner und Geschäftsführerin Mag. Theresa Deisl die Verantwortung in der Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht.

Ein Dank an alle handelnden Personen, welche für den einheitlichen Wahlvorschlag und die einstimmige Wahl im Sinne der österreichischen Warmblutzucht beigetragen haben.



Unser Dank ergeht an den scheidenden Obmann ÖR Ing. Anton Ulm und seinen Geschäftsführer Dr. Leo Erasimus, welche mit großem züchterischen Weitblick die österreichische Warmblutzucht über Jahrzehnte geprägt haben. Erfreulich zu erwähnen ist die gute Zusammenarbeit Zucht und Sport, wobei durchaus Luft nach oben gegeben ist.



Zukunftsperspektiven:

- Ausarbeitung gemeinsamer Perspektiven einschließlich dem Dienstleistungszentrum Stadl-Paura sind notwendig.

- Gewerbeordnungsänderung für landwirtschaftliche Einstellbetriebe muss positiv abgeschlossen werden.

- Der Auftrag unserer Funktionäre muss sein, uneingeschränkt die „österreichische Pferdezucht“ zu fördern.

- Die Zusammenarbeit Zucht und Sport erweitern.



Abschließend darf ich allen Züchterinnen und Züchtern für die geleistete Arbeit im Namen der ZAP herzlich danken. Der Dank ergeht auch an die Verbände sowie das Pferdedienstleistungszentrum Stadl-Paura für die gute Zusammenarbeit.



Frohe Weihnachten und ein züchterisch erfolgreiches Jahr 2017 wünscht Ihnen und Ihren Familien