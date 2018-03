Zeit für den Frühjahrsputz auf der Pferdeweide!

Frühjahrsputz auf der Pferdeweide Liebe Pferdefreundinnen- und freunde,



Die Tage werden wieder länger und die Sonne zeigt sich wieder. Jetzt ist es auch für uns Zeit, eine Bestandsaufnahme auf unseren Pferdeweiden zu machen und unsere Weideflächen wieder fit zu machen.



Doch was genau ist jetzt zu tun und wie geht man am Besten vor? Antworten auf diese Fragen haben wir Ihnen in einem kleinen Weidetipp zusammengestellt. » Jetzt mehr erfahren



Neue Kräutermischung im Onlineshop "SONNENTAG" Kräutermischung - 100% natürlich

Unsere neue Pferdefutter-Mischung besteht aus wertvollen Kräutern und vitaminreichen Hagebuttenschalen. Unsere Pferde lieben dieses Kräuterfutter. Es bringt eine ordentliche Portion Sonne in den Futtertrog! » Jetzt bestellen!