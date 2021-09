Zurück in München "Yakari und Kleiner Donner" - die einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie“

Foto Pressemeldung zur Verfügung gestellt von Wille Entertainment/Sven Rindfleisch

Wille Entertainment präsentiert erstmals in München:

Yakari und Kleiner Donner – Europas einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie



Nachdem wir im vergangenen Jahr wegen Corona unser Gastspiel auf dem Messegelände in Riem vorzeitig abbrechen mussten, darf sich München nun erneut auf ein ganz besonderes Live-Event freuen. Vom 30. Oktober bis 14. November 2021 gastiert Wille Entertainment mit „Yakari und Kleiner Donner - die einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie“ im Cavalluna-Park.



Die Show basiert auf der Zeichentrick-Serie „Yakari“, die seit Jahren zu den beliebtesten deutschen TV-Formaten für Kinder gehört. Seit März 2018 werden der kleine Sioux-Indianer und seine Freunde von Wille Entertainment auf großer Deutschland-Tour zum Leben erweckt. Besonderheit dabei: In der europaweit einzigartigen Show für die ganze Familie werden nicht nur echte Schauspieler, sondern auch echte Pferde zu erleben sein. Temperamentvolle Appaloosa-Schecken werden Yakaris tierische Freunde Kleiner Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz darstellen.



Erleben Sie das harmonische Zusammenstil von Mensch und Tier in noch nie da gewesenen Bildern. Opulente Gruppenszenen mit bis zu 18 Pferden wechseln sich ab mit exquisiter Reitkunst und gefühlvollen Momenten, in denen Yakari sich als Pferdeflüsterer beweist und den anfangs widerspenstigen Kleinen Donner für sich gewinnt. Die Show ist demnach nicht nur für Fans der Serie ein Genuss, sondern auch für Pferde- und Showliebhaber aller Altersstufen! Insgesamt wird das Ensemble aus über 60 zwei- und vierbeinigen Mitwirkenden bestehen. Darunter auch ausgezeichnete Akrobaten und Komiker. Yakaris Begegnung mit seinem Totem-Tier, dem Adler, ist zum Beispiel als waghalsiges Luftschauspiel gestaltet!

Kostüme, Kulissen und Storyline werden in enger Absprache mit den Yakari-Machern gestaltet, sodass die Welt der Zeichentrickserie 1:1 in die Realität übertragen werden kann. Spielort der Show ist das größte Indianerzelt der Welt, in dem bis zu 800 Yakari-Fans Platz nehmen können.



Täglich eine Vorstellung, Fr., Sa. und So., zwei oder drei Vorstellungen:



Showzeiten von „Yakari und Kleiner Donner“ in München



30. Oktober: 15 und 18 Uhr

31. Oktober: 11 und 15 Uhr

1. November: 16 Uhr

2. November: 16 Uhr

3. November: 16 Uhr

4. November: 16 Uhr

5. November: 16 Uhr

6. November: 11, 15 und 18 Uhr

7. November: 11 und 15 Uhr

8. November: 16 Uhr

9. November: 16 Uhr

10. November: 16 Uhr

11. November: 16 Uhr

12. November: 16 Uhr

13. November: 11, 15 und 18 Uhr

14. November: 11 und 15 Uhr



Hier sitzen Sie richtig: Informationen zu Tickets und Vorverkauf



Tickets gibt es direkt auf unserer Homepage www.yakari-pferdeshow.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und während des Gastspiels täglich von 10 bis 13 Uhr und ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an den Yakari-Kassen. Die Preise liegen zwischen 15 und 38 €uro.

Ticket- und Info-Hotline: 0177 / 274 68 96



Unsere Darsteller:

Yakari, Regenbogen & Co.

Yakari: Claudia Navratilova

Regenbogen: Marco Navratil

Spitzer Pfeil: Manuel Frank

Spitzer Pfeils Sqaw: Natascha Wille

Yakaris Mutter: Tiziana Vulcanelli

Die auf den Händen balanciert: Kelly Saabel

Die mit den Füßen jongliert: Jennifer Saabel

Zauber-Medizinfrau: Alexandra Saabel

Hundetrainer und Jongleure: Helena und Antonin Rapolli

Requisiteure und Stammesbrüder: Chicca Cislariu und seine Crew

Kurz notiert:



Infos und Fakten zu „Yakari“



Art der Show: Pferdeshow für die ganze Familie mit Schauspielern und Pferden, basierend auf der beliebten Zeichentrickserie „Yakari“

Länge der Show: zwei Stunden (inklusive 15 Minuten Pause)

Größe des Spielzelts: 30-Meter-Durchmesser, 800 Sitzplätze

Tierische Stars: 30 Pferde verschiedener Rassen (darunter 2 Appaloosa-Schecken)



Corona-Maßnahmen: Da sich die Corona-Bestimmungen aktuell ständig ändern, geben wir die konkreten Maßnahmen erst eine Woche vor Gastspiel-Beginn bekannt. Wir gehen allerdings davon aus, dass neben strengen Abstandsregeln (jede zweite Sitzreihe gesperrt, zwischen Besuchergruppen immer zwei Sitzplätz frei) auch die 3G-Regel zum Einsatz kommen wird. Das ausführliche Hygiene-Konzept, das den

örtlichen Behörden vorliegt, wird daher ständig angepasst.

Unterwegs in ganz Deutschland:

Weitere Tourneestationen von „Yakari und Kleiner Donner“

NÜRNBERG - Bucher Festplatz - 3. bis 12. September 2021

HALLE/SAALE - Freifläche an der Messe - 17. bis 26. September 2021

OSNABRÜCK - Halle Gartlage (Außengelände) - 1. bis 10. Oktober 2021

DÜREN – Annakirmesplatz – 15. bis 24. Oktober 2021

MÜNCHEN - Cavalluna-Park 30. Oktober bis 14. November

ASCHAFFENBURG - f.a.n. frankenstolz Arena - 20. und 21. November 2021

SCHWERIN - Stadthalle Schwerin - 6. Febuar 2022

KREFELD - Yayla Arena - 12. Februar 2022

SIEGEN - Siegerlandhalle - 5. und 6. März 2022

TRIER - Arena Trier - 20. März 2022

COTTBUS - Messehalle Cottbus - 26. und 27. März 2022

MAGDEBURG - Getec Arena - 29. Mai 2022

KIEL - Wunderino Arena - 9. Oktober 2022

Sven Rindfleisch



© Wille Entertainment 2018 / Derib + Job – Le Lombard (Dargaud-Lombard S.A.) 2018 Licensed by: Euro Lizenzen, D-80331 München