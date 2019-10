Zwei großartige Trakehner

Insterburg TSF v. Hohenstein-Giorgio Armani ist Trakehner Hengst des Jahres 2019

(Foto: Stefan Lafrentz)

(Neumünster) Wenn vom 7. bis 10. November beim internationalen Trakehner Hengstmarkt in Neumünster Gäste aus aller Welt anreisen, um die Junghengste, Elite-Reitpferde und die besten Stuten und Fohlen in den Holstenhallen zu erleben, dann werden auch immer zwei ganz besondere Trakehner ausgezeichnet: der Trakehner Hengst des Jahres und der Trakehner des Jahres.





Trakehner Hengst des Jahres 2019

Der Titel wurde 1995 zum ersten Mal ausgerufen. Seitdem berät der Gesamtvorstand nach Vorschlägen des Zuchtleiters über bedeutende und nachhaltig einflussreiche Vererber, die die Auszeichnung auch in Kombination mit ihrer Eigen- und Nachkommenleistung verdienen und würdig repräsentieren. In diesem Jahr wird Insterburg TSF v. Hohenstein-Giorgio Armani aus der Zucht von Hans Derlin in Berkenthin diese Ehre zuteil. Der typvolle Rappe war 2002 Prämienhengst seiner Körung und wird aufgrund seiner sportlichen Erfolge bis zur Grand Prix-Klasse unter Carola Koppelmann in Kombination mit der Lebensgewinnsumme seiner Nachkommen bis zur Klasse S und den damit verbundenen Turniersport-Zuchtwerten als Trakehner Hengst des Jahres ausgezeichnet. Nach einem längeren Aufenthalt in Schweden steht Interburg TSF den Züchtern aktuell über das Landgestüt Zweibrücken zur Verfügung. Den Gästen des Hengstmarktes macht er im großen Gala-Abend am Samstag seine Aufwartung.





Trakehner des Jahres 2019

Sie wird in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal mit der Auszeichnung „Trakehner des Jahres“ bedacht und hat es mehr als verdient: TSF Dalera BB. Die Easy Game-Handryk-Tochter aus der Zucht von Silke Druckenmüller (Ferschweiler) und dem Besitz von Beatrice Bürchler-Keller aus der Schweiz tanzt mit Jessica von Bredow-Werndl im Sattel regelmäßig auf die Siegertreppchen bei nationalen und internationalen Championaten. Eindrucksvolle Bilanz aus dieser Saison: Deutsche Vizemeisterin in der Grand Prix Kür und Bronzegewinnerin im Grand Prix Special, Nationenpreissieg beim CHIO in Aachen, Mannschaftsgold bei der Europameisterschaft in Rotterdam (NED) und als Krönung: EM-Bronze in der Grand Prix Kür. TSF Dalera BB und Jessica von Bredow-Werndl – einfach ein geniales Paar!





Der Hengstmarkt 2019

Der Trakehner Hengstmarkt beginnt am Donnerstag, den 7. November, mit der Pflastermusterung der Hengste. Zu den Highlights im Programm am Freitag gehören das Freispringen der Junghengste, das TSF Dressurchampionat und die exklusive Ausbildungsdemonstration mit Ingrid Klimke, die den Titel „Vielseitige Grundausbildung mit Cavaletti“ trägt. Das Freilaufen der Hengste eröffnet den Samstag (9. November), es folgen die Körung, Auswahl der Jahressiegerstute, Auktion der Reitpferde und der nicht gekörten Hengste und als besonderer Schlusspunkt der große Gala-Abend. Am Sonntag (10 Uhr) wird es feierlich mit der Kommentierung der Prämienhengste und der Proklamation des Siegerhengstes. Mit der Versteigerung der gekörten Hengste und der Elitestuten und -fohlen werden die eindrucksvollen Trakehner Tage in Neumünster fulminant beendet.

TSF Dalera BB v. Easy Game-Handryk wird zum zweiten Mal mit der Auszeichnung „Trakehner des Jahres" geehrt. (Foto: Stefan Lafrentz)





Die Kollektionen, aktuelle Zeitpläne sowie Links zur Kartenbestellung finden Sie unter www.trakehner-verband.de



RathmannVerlag GmbH & Co. KG