Erstmals findet parallel zur Messe Reiten-Jagen-Fischen die Fachmesse FORST³ statt

(Erfurt, 23.02.2019) Mit der Vorfreude auf den Frühling steigt auch die Spannung auf die diesjährige Naturmesse Reiten-Jagen-Fischen auf dem Erfurter Messegelände. Parallel wird erstmalig die neue Fachmesse FORST³, die Messe für Wald, Forst und Holz, stattfinden. Die Messen mit ihrem attraktiven Mix rund um die Themen Reiten, Angeln und Fischen sowie Jagen und Forst werden vom 29. bis zum 31. März 2019 zum besonderen Schaufenster für Privat- und Fachbesucher.

Die Gäste erwartet viel Abwechslung, Auswahl und Inspiration für die schönsten Hobbies in der Natur. Projektleiter Laszlo Bor freut sich über den wiederholten Zuspruch seitens der zahlreichen Aussteller und ist sich sicher, mit der FORST³ ein erfolgsversprechendes neues Messeformat zu etablieren.

Am interessanten und hochwertigen Begleitprogramm wurde weiter gefeilt, so dass an allen drei Messetagen ein umfangreiches Rahmenprogramm für den Fachmann und die ganze Familie mit verschiedenen Sonderschauen sowie zahlreichen Vorträgen viel Abwechslungsreiches bietet.

Themenwelt Halle 1: Angeln und Fischerei

Thüringens größtes Schaubecken mit 8x3 Metern und 30 Kubikmetern Fassungsvermögen benötigt ausreichend Platz und ist eine riesen Attraktion. Samstag und Sonntag steht der Turnierangelsport im Fokus, am Samstag starten europäische Profis und am Sonntag die Jugend zu spannenden Wettbewerben. Neu in diesem Jahr ist der 1. Thüringer Messepokal im Fliegenbinden. Beim Anglerforum und den Workshops der internationalen Angelexperten kann man sich gezielt austauschen und Tipps für den nächsten Angelausflug holen. Aber auch Fliegenbinderei, Fischzubereitung, Drillsimulatoren und vieles andere mehr laden zu einem Stopp in Halle 1 ein.

Themenwelt Halle 2 + Freigelände: FORST³ und Jagd

Da neue Messeformat FORST³ finden Besucher in Halle 2 sowie im Freigelände. Forstliche Sonderschauen, Fachvorträge, historische Forstgeräte, Timbersport- Shows sowie die Wildküche mit Verkostung sind nur einige Highlights des vielfältigen Rahmenprogramms. Die neue Fachmesse wird vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V., dem Thüringer Forst (AöR) sowie weiteren sieben Partnern getragen. Am Messesonntag wird wieder „wild geröhrt“ zur 16. Thüringer Meisterschaft der Hirschrufer. Verschiedene Jagdhornbläsergruppen gehören natürlich ebenso zum Programm wie Jagdhundpräsentationen, Laser- und Bogenschießen und Falknerei.

Themenwelt Halle 3 + Westernzelt:

Pferde und ReitenHöhepunkte des umfangreichen Vorführprogramms sind verschiedene Turniere und Pokalrunden, Pferdeforen, Hengstpräsentationen und Jungzüchterwettbewerbe, welche für viel Action in Halle 3 sorgen werden. Der Springwettbewerb um den beliebten Pokal der Messe Erfurt findet am Sonntag, den 31. März 2019, statt. Auch im Westernzelt werden Reiter und Reitsportfreunde viel erleben, u.a. beim THURINGIA WESTERN TURNIER am Messefreitag und -samstag.

Die Reiten-Jagen-Fischen zählt mit jährlich nahezu 30.000 Gästen zu den Besuchermagneten der Erfurter Messe. Die große Bedeutung der Forst-, Wald- und Holzwirtschaft für den Freistaat Thüringen wird dafür sorgen, davon sind die Veranstalter und Träger der Messe überzeugt, dass sich die neue Veranstaltung FORST³ in den kommenden Jahren fest im Kalender der Messe Erfurt etablieren wird.

Im Online-Vorverkauf sind bereits jetzt Eintrittskarten erhältlich. „So lassen sich Wartezeiten am Einlass vermeiden und man kommt schnell aufs Gelände“, so Projektleiter Bor. Über den Ticketshop Thüringen sowie die Internetseite www.reiten-jagen-fischen.de lassen sich verschiedene Tickets erwerben.

Öffnungszeiten

29. – 31. März 2019

Freitag – Sonntag: 09.00 – 18.00 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte 10,00 €

Tageskarte ermäßigt 7,00 €*

Feierabendticket 6,00 €**

Mehrtageskarte 17,00 €

Familienkarte 26,00 €***

Kinder bis einschließlich 6 Jahre kostenfrei.

* Schüler von 7 bis 14 Jahre, Schwerbehinderte und Arbeitslose mit Nachweis, Couponinhaber

** gilt ab 16:00 Uhr, nur an der Tageskasse erhältlich

*** 2 Erwachsene mit Kindern

Mehr zum Ticketvorverkauf finden Sie hier.

Hunde haben nur mit gültigem Impfausweis Zutritt!