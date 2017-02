Zweite CSI3* Woche in Mijas sieht Ägypter und Niederländer vorn

(Mijas) Same El Dahan aus Ägypten und Dorin Kuypers sicherten sich den Auftakt-Erfolg der zweiten CSI3*-Woche beim Winter Cup der Costa del Sol Tour im spanischen Mijas. Mit den Masters-Prüfungen begannen die Herausforderungen für die Routiniers unter den Springpferden. Die Nachwuchspferde machen nun eine Pause bis zum kommenden Dienstag.

Same El Dahan ist 32 Jahre alt, wird einfach Sam genannt und lebt in Ballyclare in Nordirland. Seit seinem fünften Lebenjahr ist der Ägypter dem Pferdesport verfallen und zog 2011 des Sports wegen nach Nordirland um. Allerdings nicht ohne zuvor ein Studium absolviert zu haben. El Dahan hat Medizin in Kairo studiert, bevor er sich dem Springsport widmete. Für sein Heimatland ging er 2014 bei den Weltreiterspielen in Frankreich an den Start. Mit der Stute Limelight de Breve gewann El Dahan bereits am vergangenen Wochenende eine Masters-Prüfung in Mijas, jetzt folgte Nummer zwei.

Die zweite Masters-Prüfung des Tages ging in die Niederlande, an den 25-jährigen Doron Kuipers aus Rotterdam, der seinen eigenen Sportstall in Mijnsheerenland betreibt. Seit 1998 werden dort Sportpferde ausgebildet durch die Familie, seit 2010 ist Doron Kuipers der Chef. Er sattelte in Mijas Diablo.

Int. Springprf. 5 Year Old Horses

Lauren Edwards (England) Carumba, 0/70,88 Jennifer Pedersen (Dänemark) Highland Park, 0/73,55 Lauren Edwards (England) Breit Star, 0/76,18 Carbon Nicol (England) Goldeneye, 0/76,60 Maxime Harmegnies (Belgien) Hantuscha, 2/84,44 Benjamin Raistrick (England) Hessel, 4/64,86

Int. Springprf. 6 Year Old Horses

Cassandre Malherbe (Belgien) Fee van het Cauterhof, 0/64,63 Carron Nicol (England) Galerius, 0/67,53 Karel Cox (Belgien) Nistria VD Winning Z, 0/71,76 Erika Lickhammer (Schweden) Silver Eclips, 0/76,04 Ivaylo Bonev (Bulgarien) Nimbus, 0/76,13 Benjamin Raistrick (England) Cool Boy, 0/77,58

Int. Springprf. 7 Year Old Horses

Nicol Carron (England) Finnegan D, 0/65,11 Erika Lickhammer (Schweden) Chico Z, 0/71,66 Tobias Meyer (Deutschland) Chamonix, 0/71,67 Louise Whitaker (England) Special Warrior, 0/71,79 Efe Siyahi (Türkei) Fascinating Fortuna, 0/75,59

Master 2 1,35m

Same El Dahan (Ägypten) Limelight de Breve, 0/29,39 Bruce Goodin (Neuseeland) Altona, 0/30,71 Adrian Whiteway (England) Cash Point, 0/31,10 Philippe Putallaz (Schweiz) Quessant de Perhet, 0/31,16 Marcel Wolf (Deutschland) Celine Burme, 0/32,39 Jörne Sprehe (Deutschland) Solero, 0/34,07

Master 3 1,40m

Doron Kuipers (Niederlande) Diablo F, 0/60,71 Alain Jufer (Schweiz) Casall, 0/62,54 Louise Whitaker (England) Cleopatra, 0/62,60 Marcel Wolf (Deutschland) Haustein van T Paradijs, 0/62,64 Adrian Whitaker (England) Carambow, 0/63.03 Diego Perez Bilbao (Spanien) Ti Pol D’Orchis, 0/65,52

