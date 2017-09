Zwölf Schleifen in vier Tagen - Erfolgreiche Schüler des Team-T-Weichs beim großen Reitturnier

Zwölf Schleifen in vier Tagen

Erstmals wurde auch ein Longenreiter-Wettbewerb ausgetragen. Alle neun Reiter wurden platziert. Für den Sieger gab es einen Pokal, die anderen erhielten hochkarätige Ehrenpreise vom Team-T-Weichs, von Mühldorfer Pferdefutter, selbstgehäkelte Fliegenohren und Ausrüstung von Rider & Co Depot. Foto Andrea Tölle

Das Team-T-Weichs zeigte sich beim Turnier auf der Reitanlage Eberl in Zillhofen sehr gut vorbereitet und erfolgreich. Doch nicht nur diese Leistungen zählen, auch das Miteinander und die gegenseitige Hilfe der einzelnen Reiter untereinander verdient Anerkennung.

Über 1200 Pferde waren beim großen Spring- und Dressurturnier auf der Reitanlage Eberl in Zillhofen/Weichs am Start. Und auch wenn es einige Prüfungen bis zur Schweren Klasse gab fanden auch die Wettbewerbe für Einsteiger großen Anklang. So zum Beispiel der Longenreiter-Wettbewerb, bei dem die Mannschaft des Team-T-Weichs sehr gut abschnitt und vier Platzierungen ergatterte (Julie Lammich: Platz 2, Karo Kollmar: Platz 3, Valerie Schulz: Platz 4 und Franzi Bauer Platz 6). Die zehnjährige Julie Lammich strahlte schon am Morgen und wollte alles geben, um zu gewinnen. Der Ehrgeiz war groß, denn Reitlehrerin Steffi Tonhauser hatte erzählt, dass es für den Sieger sogar einen Pokal geben würde. Das gesamte Team – Julie, die Reitlehrer, die Eltern und die anderen Reitbeteiligungen von Olexis – setzen die Haflingerstute in Szene. Und weil Olexis und Julie so aufgeregt waren war extra die Teamkollegin Conny Pröbstle gekommen, um gemeinsam mit Julie das Lehrpferd warmzuführen. Schon am Vortag hatte Conny gemeinsam mit der Trainerin die Pferde Olexis, Maxima und Miss Robin an die Turnieratmosphäre gewöhnt.

Julie fühlte sich gut vorbereitet, strahlte über das ganze Gesicht und wartete auf den großen Moment: Der Beginn des Longenreiter-Wettbewerbes. Dann war Julie dran. Nach Ansage der Richter Uta Härlein, Felicitas Schröter und Christine Trappmann absolvierte die Zehnjährige ihre Übungen. Die Richter lobten den lockeren und ausbalancierten Sitz und waren vor allem von Julies Beweglichkeit beeindruckt. Für ihre Leistung erhielt Julie die Wertnote 7,8 und lag damit lange in Führung. Leider hatte sie dann doch den Sieg ganz knapp verpasst, weil wie die Richter ihr danach sagten ihre äußere Schulter ist noch nicht immer auf gleicher Linie mit der Schulter ihres Pferdes ist. Da das dazu führt, dass Julie Olexis nicht immer die richtigen Hilfen zum Abbiegen gibt will Julie das beim weiteren Training unbedingt abstellen. Denn ihr Ziel ist ja auch mal bei einem Einfachen Reiterwettbewerb zu starten. Und dieses Ziel liegt greifbar nah. Doch jetzt war Julie erst einmal mit ihrem Erfolg zufrieden - schließlich gab es für alle Reiter im Longenreiter-Wettbewerb sehr schöne Preise, angefangen bei den selbst gehäkelten Fliegenohren von Chrissie Elsing über Ausrüstung von Reiter & Co Depot bis zu Leckerli und Futterproben der Firmen Mühldorfer Pferdefutter und Josera Tierernährung.

Valli Schulz kam bei ihrem ersten Einfachen Reiterwettbewerb auf Platz 4. Danach gab es für Lehrpferd Olexis viele Karotten. Foto Andrea Tölle

Der Richterkommentar hat viel gebracht

Die drittplatzierte Karolin Kollmar lobte: „Außerdem war ich vom Longenreiter-Wettbewerb echt beeindruckt. Die Richter haben sich engagiert und mit jedem über seinen Ritt gesprochen. Das hat mir auch sehr viel gebracht.“ So wurde der 16-Jährigen erklärt, dass sie in der oberen Mittelpositur noch mehr Körperspannung braucht. Denn durch die fehlende Körperspannung lehnt sie sich beim Aussitzen immer etwas zurück. Zwar übt Karo unter Anleitung ihrer Reitlehrer schon daran. „Aber ich wusste gar nicht, dass das mit der Körperspannung und der Rückenlage so zusammenhängt“, meint Karo Kollmar, die künftig mit ihrem Lehrpferd Maxima häufiger an Turnieren teilnehmen will. Das Turnier in Zillhofen fand sie von der Atmosphäre her sehr angenehm von der Bewirtung bis zu den Richtern. Da gab es keinen Stress und nichts.

Vor allem über die Freundlichkeit der Richter war die Gymnasiastin angenehm überrascht. „Man konnte sich ganz normal mit ihnen unterhalten. Und auch als ich zum Vorlesen der Dressuraufgaben im Richterhäuschen saß habe ich mich nicht unwohl gefühlt, obwohl ich ja nur ein Reiterwettbewerb-Reiter bin und es sich doch um hochkarätige Richter handelte“, meint Kollmar, die auch nächstes Jahr beim Turnier am letzten Augustwochenende wieder tatkräftig mit anpacken will.

Sophia Lobner hatte auf Rubinia die beste A-Dressur ihres Lebens geritten. Das wurde mit einer 7,4 und Platz 2 belohnt. Foto Andrea Tölle

Das Pferd als Partner behandeln

Und auch Conny Pröbstle, die ja extra gekommen war, um ihren startenden Teamkollegen zu helfen hatte vom Turnier positive Eindrücke: „Beim Longenreiter-Wettbewerb betonte die Richterin vor der Preisverleihung die besondere Beziehung zwischen Pferd und Reiter, insbesondere, dass man das Pferd als Partner betrachten und entsprechend behandeln sollte. Erfreulich ist, dass man diese besondere Beziehung auf dem gesamten Turniergelände beobachten konnte.“ Den Longenreiter-Wettbewerb richteten Uta Härlein, Christine Trappmann und Felicitas Schröter.

Bereits in der Klasse A startete Sophia Lobner, die mit ihrem eigenen Pferd Rubinia regelmäßig beim Team-T-Weichs trainiert. Die Dressurreiterin lobt: „Wie jedes Jahr habe ich mich wieder auf das große Turnier in Zillhofen gefreut. Hier ist für jeden etwas geboten und neben dem selber teilnehmen schaue ich auch gerne den Reitern in den höheren Prüfungen zu und mir hoffentlich auch etwas ab.“ Das scheint Lobner gelungen zu sein, denn sie wurde in der Klasse A Zweite mit der Wertnote 7,4. Aufgrund des starken Starterfeldes und der zahlreichen Zuschauer hatte Sophia Lobner vor dem Start schon Respekt gehabt. Doch die Prüfung lief bis auf ein paar Kleinigkeiten super gut. „Ich habe danach selbst direkt gesagt, dass ich so eine gute A-Dressur bis jetzt noch nicht geritten bin. Es gab nur ein paar Kleinigkeiten in den Lektionen auszusetzen. Rubinia lief sehr locker, aber trotzdem ausdrucksstark und war bemüht alle meine Kommandos umzusetzen. Trotzdem konnte ich es absolut nicht in Wertnoten einschätzen und habe mich umso mehr über die 7,4 gefreut. Bei so vielen tollen Pferden und Ritten zweite zu werden hat mich für den Rest des Tages einfach nur noch strahlen lassen!“, berichtet Lobner, die sich am meisten über das zahlreiche Lob gefreut hat, allen voran ihre Reitehrerin. „Danke für den ehrlichen Unterricht, sowie an das gesamte Team-T-Weichs. Es war praktisch unmöglich Euch aus dem Weg zu gehen. - Jeder hat versucht möglichst bei jeder Prüfung seiner Kolleginnen zuzusehen, mitzuhelfen und hat mitgezittert und im Anschluss oft auch gratuliert. Obwohl ich nicht direkt mit am Stall stehe, hatte ich das Gefühl den halben Stall zu kennen und im Team jeden mit zu unterstützen.“

Valli Schulz freut sich Olexis gleich am nächsten Tag die von Chrissie Elsing gehäkelten Fliegenohren anziehen zu dürfen. Foto Andrea Tölle

In der Vorwoche gab es die Starterlaubnis

Dass sie nervös mitfieberte gibt auch Reitlehrerin Steffi Tonhauser zu. Am größten war die Nervosität beim ersten Start in einem Einfachen Reiterwettbewerb von Valerie Schulz und Olexis. Valli, die erst seit Ostern beim Team-T-Weichs reitet, hatte intensiv trainiert. Denn ihr Traum war schon immer gewesen auf einem Turnier zu starten. Und so war die Elfjährige, die in den letzten Wochen bis zu zwei Reitstunden am Tag genommen hatte, um für den Longenreiter-Wettbewerb fit zu sein, besonders glücklich, dass ihre Reitlehrer ihr eine Woche vorher auch den Start im Einfachen Reiterwettbewerb erlaubten. Valli meisterte die Prüfung mit Bravour und ergatterte eine blaue Schleife. Ebenfalls im Reiterwettbewerb erfolgreich waren vom Team-T-Weichs Karolin Kollmar auf Maxi (Platz 5), Anna-Sophia Weber (Platz 5) und Jenny Wagner (Platz 5). Weber hatte mit ihrem Routinier, dem Isländer Birtingur frá Bakka außerdem am Samstag eine grüne Schleife für Platz 12 ergattert.

Tonhauser startete natürlich auch selbst und freute sich vor allem darüber, dass ihr Nachwuchspferd Lilli Marleen in allen Prüfungen sehr brav war. Denn der Stute fehlt noch die Routine. In der Dressurreiterprüfung Klasse A wurde das mit dem 3. Platz belohnt. Mit ihrem Zweipferd Gema Nera war Tonhauser dann zusätzlich in der L-Kandare platziert. Auch die Reitlehrerin freut sich über die tolle Atmosphäre während des Turniers. „Vor allem beim Longenreiter-Wettbewerb merkte man ganz toll wie alle zusammengeholfen und mitgefiebert haben. Auch andere Mitglieder des Team-T-Weichs, die hier gar nicht gestartet sind, haben es sich nicht nehmen lassen zu kommen, zu helfen, mitzufiebern, zu filmen und Fotos zu machen. Und sogar wer selbst gestartet ist, hat die anderen nicht als Konkurrenz gesehen sondern mit ihnen zusammengearbeitet und geholfen, dass alles klappt – das begeistert mich für meine Trainertätigkeit“, freut sich Tonhauser.

Beim Team-T-Weichs findet täglich Unterricht statt. Weitere Informationen dazu stehen unter www.team-t-weichs.de.

Andrea Tölle

Die vier Platzierten des Team-T-Weichs im Longenreiter-Wettbewerb (v. r.): Karo Kollmar (Platz 3), Julie Lammich (Platz 2), Franzi Bauer (Platz 6) und Valli Schulz (Platz 4) freuen sich über ihren Erfolg und die tollen Ehrenpreise von Chrissie Elsing, Mühldorfer Pferdefutter, Rider & Co Depot sowie vom Team-T-Weichs. Foto Andrea Tölle

Gelenkig zeigte sich Julie Lammich auf der Haflingerstute Olexis. Verdient bekam die Zehnjährige dafür die Wertnote 7,8 und landete auf Platz 2. Foto Andrea Tölle