AnzeigeAbsorbine Ultrashield Black Fliegenspray--- HAMMERPREIS - HAMMERSPRAY ---Wirksamster und stärkster Spray den es am Markt gibt.Dieses Fliegenspray ist der neue Standard im Bereich Insektenschutz.Absorbine UltraShield Black EX Fliegenspray ist eines der meistverkauftesten Insektenmittel in den USA Canada usw. Absorbine UltraShield Black Fliegenspray riecht angenehm nach Aloe, Lanolin und Zitronenöl, in einer Rezeptur auf Wasserbasis und hinterlässt keine öligen Rückstände im Fell. Ideal bei sehr starkem Fliegen-, Mücken, oder Bremsenbefall z.B. in Gewässernähe.Inhaltsstoffe: Natürliche Pyrethroide (Insektizid aus Chrysanthemen), Permethrin und Piperonyl Butoxid.Meistverkauftes Insektenmittel der USAHochwirksamAuch wirksam gegen Flöhe, Zecken, Läuse, Bremsen, Mücken, Fliegen und alle anderen SchadinsektenSehr lange Wirkdauer von bis zu 14 Tagen je nach WitterungInhalt: 946ml oder 3.800ml (1 Gallone)