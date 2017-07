Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland, kurz VFD, ist der zweitgrößte Reitsport-Verband in Deutschland mit über 72.000 Mitgliedern. Sie fördert in besonderem Maße den Umgang mit dem Partner Pferd in der Natur, bildet Gelände- und Wanderreiter aus, ist Rassen- und Reitweisen-Unabhängig und sorgt sich um Umwelt, Natur und Tierschutz.

