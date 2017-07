In der Western City in Dasing ist in der vergangenen Nacht ein Großbrand ausgebrochen. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Die mehr als 400 Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass mehrere Gebäude im Zentrum des Freizeitparks von den Flammen zerstört wurden. Von Henning Pfeifer und Gerhard Brack

br.de