HUFGEFLUESTER.EU

PALU - UNSERE GESCHICHTE - gezeigt von Pferde Webstar BinieBo - wie schnell ein Jahr vergeht, wenn es mit so viel Freude gefüllt ist. Palu ist vor einem Jahr so schnell und unerwartet in unser Leben getreten, dass ich an den Punkt kam, an dem mein Zweifel fast überwogen hätten. Doch ich kann nun auf ein so tolles und lehrreiches Jahr zurück blicken und bereue diese Entscheidung nicht. In diesem Video erzähle ich euch ganz persönliche Fakten über Palu. youtu.be/CTO8-5W-eoo