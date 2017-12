HUFGEFLUESTER.EU

Das größte Geschenk hat mir dieses Jahr meine Noblesse gemacht. Letzte Woche, auf der Weihnachtsfeier am Stall, war sie so nervös und aufgeregt. Vorher war schließlich das Jump & Run und viel Tumult.…

Das größte Geschenk hat mir dieses Jahr meine Noblesse gemacht. Letzte Woche, auf der Weihnachtsfeier am Stall, war sie so nervös und aufgeregt. Vorher war schließlich das Jump & Run und viel Tumult. Der Applaus hat sie sehr nervös gemacht, Cara Mia stand in der Nachbarhalle und hat nach ihr gewiehert... und doch hat sie sich für mich abgelegt! Das erste Mal vor Publikum - Seit über 3 Jahren versuche ich hin und wieder, mit ihr das Liegen zu erarbeiten. Es wird langsam besser, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie in dieser Situation, sich für mich ablegt. Ganz viel Liebe an dieses Pony! Ich wünsche euch frohe Weihnachten und eine schöne Zeit. youtu.be/5Wqgt-Y6snE