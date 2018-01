HUFGEFLUESTER.EU

Wanderreiten von der Nordsee zur Ostsee mit HORSE TREKKING GERMANY - Wanderreiten ist IN - Eine DVD und Blu-ray dieses Wanderrittes von der Nordsee zur Ostsee ist erhältlich. MIT KARLOTTA VON DER NORDSEE ZUR OSTSEE schildert in 30 Minuten eine Reise zu Pferd von der Nordsee zur Ostsee im mittleren …

Wanderreiten von der Nordsee zur Ostsee mit HORSE TREKKING GERMANY - Wanderreiten ist IN - Eine DVD und Blu-ray dieses Wanderrittes von der Nordsee zur Ostsee ist erhältlich. MIT KARLOTTA VON DER NORDSEE ZUR OSTSEE schildert in 30 Minuten eine Reise zu Pferd von der Nordsee zur Ostsee im mittleren Schleswig-Holstein. Emma Aljets aus Hummelfeld bei Eckernförde und ihre Hannoveraner Stute "Karlotta" durchstreifen dabei in sieben Tagen über 230 km die vielfältige Landschaft von der Marsch bei Büsum, durch den Segeberger Staatsforst bis durch die Holsteinische Schweiz am Plöner See nach Neustadt... youtu.be/zpJi_of4BVc