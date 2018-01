HUFGEFLUESTER.EU

Lisaslife: Wie sieht das eigentlich aus, das tägliche Leben einer ambitionierten jungen Reiterin? Wie bekommt man Ausbildung und Sport unter einen Hut? Wir wollen es genau wissen und stellen Euch heute Lisa Prummenbaum vor. Wir werden die Dressurreiterin, die in der schönen Nordeifel lebt, in Aache…

Lisaslife: Wie sieht das eigentlich aus, das tägliche Leben einer ambitionierten jungen Reiterin? Wie bekommt man Ausbildung und Sport unter einen Hut? Wir wollen es genau wissen und stellen Euch heute Lisa Prummenbaum vor. Wir werden die Dressurreiterin, die in der schönen Nordeifel lebt, in Aachen studiert und zuhause und in Krefeld trainiert, ab sofort begleiten youtu.be/9vb6wsPxbII