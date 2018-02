HUFGEFLUESTER.EU

HOSTILES - der Trailer zum neuen Western, der im April in die Kinos kommt - 1892, New Mexico. Nach 20 Jahren gewalttätiger Kämpfe ist die Friedensgeste eigentlich unvorstellbar: Army Captain Joseph J. Blocker (Christian Bale) übernimmt noch einen letzten Auftrag und begleitet den sterbenden Kriegsh…

HOSTILES - der Trailer zum neuen Western, der im April in die Kinos kommt - 1892, New Mexico. Nach 20 Jahren gewalttätiger Kämpfe ist die Friedensgeste eigentlich unvorstellbar: Army Captain Joseph J. Blocker (Christian Bale) übernimmt noch einen letzten Auftrag und begleitet den sterbenden Kriegshäuptling Yellow Hawk (Wes Studi) und dessen Familie zurück in ihr heiliges Stammesgebiet. Durch unwegsames Gelände und ihnen feindlich gesinnte Truppen machen sie sich auf den Weg nach Hause. Auf ihrer Reise retten sie eine junge Witwe (Rosamunde Pike), deren Familie grausam ermordet wurde. Die zwei grossen Krieger, einst Rivalen auf dem Schlachtfeld, müssen nun endgültig zusammenhalten und einander vertrauen: Denn die Mörder sind nun ihnen auf der Spur... youtu.be/A7ehIR5Vet0