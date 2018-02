HUFGEFLUESTER.EU

Ausritt gefällig? Auf dem Channel Diego Pelusas wird nur ausgeritten - und zwar volles Tempo! GALOPANDO POR EL MONTE. EUSKADI. PAIS VASCO - Este es Kalifa, 75% árabe y 25% hispano. Hay trabajo por hacer pero las cualidades del caballo están ahí. A mi me encanta. Para los que queráis grabar este tip…

Ausritt gefällig? Auf dem Channel Diego Pelusas wird nur ausgeritten - und zwar volles Tempo! GALOPANDO POR EL MONTE. EUSKADI. PAIS VASCO - Este es Kalifa, 75% árabe y 25% hispano. Hay trabajo por hacer pero las cualidades del caballo están ahí. A mi me encanta. Para los que queráis grabar este tipo de escenas, sólo hay que ponerse en suspensión para que la cámara esté lo más estable posible. No hay otro truco. No tengo mucho tiempo para editar ni subir fotos últimamente, así que paciencia. Sigo grabando...y algún día podré editarlos. Un abrazo a todos... youtu.be/Z_BdRwjymzQ