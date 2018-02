HUFGEFLUESTER.EU

Diego Pelusas - 1 MINUTO DE FELICIDAD. Sube el volumen. Por fín ha hecho bueno. Por lo menos no ha llovido aunque hacía bastante frío. ¿Y qué hay que hacer cuando se tiene un caballo, amigos y monte?. Pues eso, salir a pasear y aprovechar para echar un galope de los que "quita el sentio". Mi amigo …

Diego Pelusas - 1 MINUTO DE FELICIDAD. Sube el volumen. Por fín ha hecho bueno. Por lo menos no ha llovido aunque hacía bastante frío. ¿Y qué hay que hacer cuando se tiene un caballo, amigos y monte?. Pues eso, salir a pasear y aprovechar para echar un galope de los que "quita el sentio". Mi amigo Emilio con Cherokee (Cuarto de milla con árabe son los protas en el vídeo. Grabado por mi. Jab. Euskadi. País Vasco. Música: The Rising. Bruce Springsteen. Cover by Sting. A ver si os da un poco de subidón... youtu.be/QanHglDGjqc