HUFGEFLUESTER.EU

HAY ALGO MÁS BONITO QUE VOLAR CON LOS CABALLOS?. EUSKADI - A caso hay algo más bonito que volar? Disfrutad y cambiaos por el jinete o amazona que queráis. Por orden de aparición Delbi "Kayra" Jonan "Gada", Delbi "Kayra, Grupo, Emilio "Cherokee", Esti y "Kalifa". Todos los galopes grabados por mi desde el caballo menos el del grupo que está grabado por Delbi desde el suelo.y en el que salgo al principio con delbi que lo graba Emilio. Euskadi. País Vasco. Musica Hoobastank "The reason" cover by Ty watts, Coco and Gray. Grabado y editado por JAb "Diego Pelusas"... youtu.be/KwpLMEsrsNU