HUFGEFLUESTER.EU

Saskia Kunz, Janina Tietze, André Apelt und Alexander Ueckermann bieten euch kleine Einblicke in ihren Alltag mit den Hengsten in Celle... Wir zeigen Euch Vorbereitungen auf die Hengstvorführung in Adelheidsdorf" - Am 23.02. war es so weit, ein paar der Hengste des Landgestüts Celle wurden für die Hengstvorführung auf der heimischen Anlage, der Hengstprüfungsanstalt in Adelheidsdorf, vorbereitet. Während die einen einflechten, putzen, waschen und alles auf Hochglanz polieren, müssen wiederum andere sich um die täglichen Aufgaben wie Anlagenpflege, Pferdebewegung, etc. widmen - ohne Teamwork funktioniert das nicht!Saskia Kunz, Janina Tietze, André Apelt und Alexander Ueckermann bieten euch kleine Einblicke in ihren Alltag mit den Hengsten in Celle... youtu.be/W-pKrJtCTUk