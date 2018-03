HUFGEFLUESTER.EU

Frisch vom Channel PeerundJenny - Pferde haben ihre eigenen Spielregeln - wenn 2 Freunde sich wiedertreffen - auf dem Video seht ihr wie die Pferdefreunde Micky und Mauritz sich wieder treffen. Ich habe das ganze ein bisschen kommentiert, weil einfach so viel in dieser Begegnung drin steckt. Es mac…

Frisch vom Channel PeerundJenny - Pferde haben ihre eigenen Spielregeln - wenn 2 Freunde sich wiedertreffen - auf dem Video seht ihr wie die Pferdefreunde Micky und Mauritz sich wieder treffen. Ich habe das ganze ein bisschen kommentiert, weil einfach so viel in dieser Begegnung drin steckt. Es macht einfach Spaß die Beiden zu beobachten und auf die vielen kleine Dinge zu achten, die sich zwischen ihnen abspielen. Das sind 2 wahre Freunde mit ganz viel positiver Energie füreinander. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wichtige Ernenntnisse beim Anschauen! Bitte gönnt euren Pferden so schöne Freundschaften... youtu.be/ccUc5Ux6QoA