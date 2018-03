HUFGEFLUESTER.EU

Eher Trauriges vom Vhannel Jenny Smn - Wieder mal ein Video, das mir sehr schwer gefallen ist. Das Video ist das erste, in dem ich Clips von Mambo bearbeitet habe und das Gefühl kann ich euch überhaupt nicht beschreiben.. Irgendwie war ich anfangs beim schneiden innerlich total "leer", was normaler…

Eher Trauriges vom Vhannel Jenny Smn - Wieder mal ein Video, das mir sehr schwer gefallen ist. Das Video ist das erste, in dem ich Clips von Mambo bearbeitet habe und das Gefühl kann ich euch überhaupt nicht beschreiben.. Irgendwie war ich anfangs beim schneiden innerlich total "leer", was normalerweise nie der Fall ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich alles an Gefühlen und Schmerz versucht habe zu unterdrücken, dass ich das Video überhaupt schneiden kann. Bis kurz vor Schluss hat das auch relativ gut geklappt, aber zum Ende hin wurde es immer schlimmer und ich konnte und kann die Tränen wieder nicht zurückhalten. Ich vermisse und liebe ihn so unglaublich... youtu.be/CoJJ4VOFF94