HUFGEFLUESTER.EU

Direkt Channel Fürstliche Hofreitschule - Der Lusitano wird oft als "Ferrari der Pferdewelt" bezeichnet. Das feurige Temperament der portugiesischen Königspferde hat seinen Ursprung meist in den Blutlinien der berühmten Manuel Tavares Veiga, die zwar von Stierkampfreitern sehr geschätzt werden, aber den Freizeitreiter nicht selten überfordern.Mit Hipocrates ist dem renommierten Züchter Manuel Teixeira ein Balanceakt hundertprozentig gelungen: nur ein Urgroßelternteil väterlicherseits (die Stute Cotovia von Arsenio Raposo Cordeiro) bringt gerade so viel des überschäumenden Feuers in den schönen Schimmelwallach, der fleißig und geschmeidig vorwärts geht, ohne jemals den Kopf zu verlieren... youtu.be/gbB0i5bk9Lw