HUFGEFLUESTER.EU

Haben wir nicht alle mal mit unseren Pferdeerfahrungen mal so angefangen? Wenn sich ein Pferd und ein kleines Mädchen ihr Herz schenken - ein Handy-Film vom Channel PeerundJenny - Auf diesem Video seht ihr unsere Amy mit unserer kleinen Nichte. Ein passenderes Lied, als "Lay your heart in your hand" von Betty Heller könnte es wohl nicht geben. Es ist so schön zu sehen wie einfach es sein kann, das Herz eines Pferdes zu gewinnen, wenn man nichts anderes möchte, als bei ihm zu sein, es sanft berühren zu dürfen, Ruhe und Gefühl auszustrahlen, sich gegenseitig zu vertrauen und jede Berührung zu genießen. Wir hoffen, dass ganz viele Erwachsene sich hiervon etwas abschauen! Eure Jenny und euer Peer... youtu.be/4wspSqbRm7M