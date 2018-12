HUFGEFLUESTER.EU

Neues Irisches Tagebuch - Wir sind keine Selbstversorger - oder: Wie kann man sich nachhaltig mit Energie versorgen? Dies ist der 2. Teil unserer Serie "Wir sind keine Selbstversorger". In diesem Video sprechen wir das Thema Energie an. (Entschuldigung wegen des teilweise "benebelten" Bildes - die Linse war in der warmen Scheune beschalgen). Der 1. Teil dieser Serie zum Thema Nahrung ist auch bei YouTube zu finden... youtu.be/ZMOTqVZeDEA