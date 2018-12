HUFGEFLUESTER.EU

Aus der ZDF TV Sendung "Die Anstalt" vom 18.12.2018 - Erwin Pelzig über seinen Willen als Verbraucher - Erwin Pelzig fragt, ob die Rechtfertigung mit dem Verbraucherwillen für viele Vorgänge in der Fleischindustrie gerechtfertigt ist, und was er sich als Verbraucher in Wirklichkeit wünscht - das muß man einfach mal gehört haben - Respekt Pelzig bzw. Frank-Markus Barwasser - youtu.be/1BPGvb8GByE