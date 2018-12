HUFGEFLUESTER.EU

Sylvestertipps für Pferde von Pferdetrainerin und Tellington-TTouch® Trainerin Beate Meyer von Freude am Reiten Pferdeausbildung mit Herz, Hand und Verstand in Niederbayern - Sylvester ist für viele Pferde sehr herausfordernd. Oft sind die Besitzer schon im Vorfeld ängstlich und gestresst, weil sie nicht wissen, wie sie ihr Pferd am besten unterstützen können. Dabei sollten sie gerade an diesem Tag selbst entspannt sein und Ruhe ausstrahlen. Was dabei meistens hilft, erfährst Du im Video.Zu Tellington TTouch® und Vertrauensaufbau findest Du viele Informationen auf meiner Webseite freude-am-reiten youtu.be/mdko3lsFid0