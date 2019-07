Interessanter Beitrag - KLICK!

Am 7. Juli findet in Hamburg das 150. Deutsche Derby statt. Für die junge Wahlmünchnerin Sarah Steinberg ist es ein ganz besonderer Tag. Sie ist Galoppertrainerin auf der Galopprennbahn München Riem und das von ihr trainierte Pferd 'Quest the Moon' hat gute Chancen auf den Titel. Gewinnt er das Rennen, wäre Sarah die erste weibliche Trainerin, die das Rennen für sich entscheiden könnte - seit 150 Jahren. Aus der BR Sendung vom 30.06.2019... youtu.be/Cs77HQvb6DA